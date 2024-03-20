وزيرة الطاقة الأمريكية تطلب من الكونجرس حظر واردات اليورانيوم الروسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حثت وزيرة الطاقة الأمريكية الكونجرس على حظر إمدادات اليورانيوم من روسيا، معللة ذلك بأنه سيوفر المال لدعم التطوير المحلي لوقود المفاعلات النووية من الجيل القادم.
وقالت“جنيفر جرانهولم” خلال جلسة استماع بمجلس النواب بشأن ميزانية وزارتها الأربعاء:“نأمل أن نتمكن من تطبيق هذا الحظر من أجل تحرير الأموال، وآمل بشدة وأشجع أن يفعل الكونجرس ذلك حتى نتمكن من التحرك بسرعة”.
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أقر النواب في ديسمبر قانونًا يحظر واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية، كجزء من رد واشنطن على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وناقش مجلس الشيوخ تشريعًا مماثلًا.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه المشرعون، فإن الموافقة على حظر واردات اليورانيوم الروسي، من شأنها توفير الأموال لتوسيع عمليات التخصيب المحلية وإنتاج وقود خاص“يورانيوم عالي التخصيب” لمفاعلات الجيل القادم
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108003418
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