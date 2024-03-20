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وزيرة الطاقة الأمريكية تطلب من الكونجرس حظر واردات اليورانيوم الروسي

3/20/2024 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حثت وزيرة الطاقة الأمريكية الكونجرس على حظر إمدادات اليورانيوم من روسيا، معللة ذلك بأنه سيوفر المال لدعم التطوير المحلي لوقود المفاعلات النووية من الجيل القادم.

وقالت“جنيفر جرانهولم” خلال جلسة استماع بمجلس النواب بشأن ميزانية وزارتها الأربعاء:“نأمل أن نتمكن من تطبيق هذا الحظر من أجل تحرير الأموال، وآمل بشدة وأشجع أن يفعل الكونجرس ذلك حتى نتمكن من التحرك بسرعة”.

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أقر النواب في ديسمبر قانونًا يحظر واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية، كجزء من رد واشنطن على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وناقش مجلس الشيوخ تشريعًا مماثلًا.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه المشرعون، فإن الموافقة على حظر واردات اليورانيوم الروسي، من شأنها توفير الأموال لتوسيع عمليات التخصيب المحلية وإنتاج وقود خاص“يورانيوم عالي التخصيب” لمفاعلات الجيل القادم

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1108003418

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