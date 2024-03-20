فيتول: أزمة البحر الأحمر أضافت 100 ألف برميل يومياً للطلب العالمي على الوقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“راسل هاردي” الرئيس التنفيذي لشركة“فيتول” إن المسافة الإجمالية التي تقطعها السفن تزيد بنحو 3% عما كانت عليه قبل أن تبدأ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأوضح“هاردي” خلال مؤتمر“سيرا ويك” السنوي للطاقة الأربعاء، إن صناعة الشحن تستهلك 100 ألف برميل إضافية يوميًا من الوقود، للإبحار لمسافات أطول، لتجنب عبور البحر الأحمر.
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وأشار أنه بالرغم من أن حركة الناقلات في البحر الأحمر أصبحت حاليًا أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات، لكن الصراعات العالمية أدت إلى تحول تدفقات التجارة العالمية، بحسب“رويترز”.
يأتي ذلك على هامش اجتماعات في هيوستن لحضور المؤتمر في الفترة من 18 إلى 22 مارس، والذي يجمع كبار التنفيذيين في مجال الطاقة والأعضاء البارزين في مجتمعات الصناعة والسيارات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مسؤولي السياسة العامة والمؤسسات المالية وقادة الفكر.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108003417
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