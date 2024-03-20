فيتول: أزمة البحر الأحمر أضافت 100 ألف برميل يومياً للطلب العالمي على الوقود

MENAFN - Al-Borsa News) قال“راسل هاردي” الرئيس التنفيذي لشركة“فيتول” إن المسافة الإجمالية التي تقطعها السفن تزيد بنحو 3% عما كانت عليه قبل أن تبدأ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضح“هاردي” خلال مؤتمر“سيرا ويك” السنوي للطاقة الأربعاء، إن صناعة الشحن تستهلك 100 ألف برميل إضافية يوميًا من الوقود، للإبحار لمسافات أطول، لتجنب عبور البحر الأحمر.

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وأشار أنه بالرغم من أن حركة الناقلات في البحر الأحمر أصبحت حاليًا أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات، لكن الصراعات العالمية أدت إلى تحول تدفقات التجارة العالمية، بحسب“رويترز”.

يأتي ذلك على هامش اجتماعات في هيوستن لحضور المؤتمر في الفترة من 18 إلى 22 مارس، والذي يجمع كبار التنفيذيين في مجال الطاقة والأعضاء البارزين في مجتمعات الصناعة والسيارات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مسؤولي السياسة العامة والمؤسسات المالية وقادة الفكر.

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