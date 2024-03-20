الكونجرس يتوقع وصول الدين العام الأمريكي إلى 166% من الناتج المحلي خلال 30 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع هيئة الرقابة المالية المستقلة التابعة للكونجرس أن يصل دين الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية في عام 2029 مسجلًا 107% عند مقارنته بالاقتصاد الأمريكي، ومتجاوزًا الذروة التاريخية التي وصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب الموازنة فى الكونجرس الأربعاء، إنه بحلول عام 2054، من المتوقع أن يصل هذا الدين إلى 166% عند قياسه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا“وهو في طريقه للنمو بشكل أكبر”، بحسب“أسوشيتد برس”.

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ويشير التقرير إلى أن الإنفاق الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي يعد مرتفعًا وفقًا للمعايير التاريخية، مدفوعًا بالنفقات على الرعاية الصحية والبرامج الفيدرالية الأخرى، بالإضافة إلى مدفوعات الفائدة.

وقال المكتب إنه يتوقع حاليًا أن ينمو الاقتصاد بسرعة أكبر خلال العقود الثلاثة المقبلة عما كان متوقعًا في العام الماضي، وعزا هذا الارتفاع إلى النمو في القوى العاملة المحتملة على مدى السنوات العشر المقبلة، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الهجرة.

يأتي أحدث تقرير لمكتب الموازنة في الكونجرس، في الوقت الذي يسارع فيه المشرعون الأمريكيون لتمرير مجموعة من مشاريع قوانين الإنفاق وتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي سيبدأ صباح السبت القادم.

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