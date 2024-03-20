Thursday, 21 March 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكونجرس يتوقع وصول الدين العام الأمريكي إلى 166% من الناتج المحلي خلال 30 عامًا

3/20/2024 11:02:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع هيئة الرقابة المالية المستقلة التابعة للكونجرس أن يصل دين الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية في عام 2029 مسجلًا 107% عند مقارنته بالاقتصاد الأمريكي، ومتجاوزًا الذروة التاريخية التي وصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب الموازنة فى الكونجرس الأربعاء، إنه بحلول عام 2054، من المتوقع أن يصل هذا الدين إلى 166% عند قياسه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا“وهو في طريقه للنمو بشكل أكبر”، بحسب“أسوشيتد برس”.

موضوعات متعلقة فيتول: أزمة البحر الأحمر أضافت 100 ألف برميل يومياً للطلب العالمي على الوقود وزيرة الطاقة الأمريكية تطلب من الكونجرس حظر واردات اليورانيوم الروسي عقب قرار الفيدرالي الأمريكي .. تثبيت أسعار الفائدة في قطر والإمارات

ويشير التقرير إلى أن الإنفاق الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي يعد مرتفعًا وفقًا للمعايير التاريخية، مدفوعًا بالنفقات على الرعاية الصحية والبرامج الفيدرالية الأخرى، بالإضافة إلى مدفوعات الفائدة.

وقال المكتب إنه يتوقع حاليًا أن ينمو الاقتصاد بسرعة أكبر خلال العقود الثلاثة المقبلة عما كان متوقعًا في العام الماضي، وعزا هذا الارتفاع إلى النمو في القوى العاملة المحتملة على مدى السنوات العشر المقبلة، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الهجرة.

يأتي أحدث تقرير لمكتب الموازنة في الكونجرس، في الوقت الذي يسارع فيه المشرعون الأمريكيون لتمرير مجموعة من مشاريع قوانين الإنفاق وتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي سيبدأ صباح السبت القادم.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1108003416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث