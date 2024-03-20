شهيدان اثر قصف الاحتلال حارة المنشية في مخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN/ استشهد شابان الليلة بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.
وأفادت مصادر محلية نقلا عن مصادر طبية بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد واياد نضال عزمي كانوح.
واعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الليلة، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.
وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال مخيم نور شمس، وتمركزت في منطقة جبل النصر
وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه.
واضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.
وتقوم جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق المدينة، والشارع الجديد المقابل للمخيم، وتدمير البنى التحتية.
وجاء هذا الاقتحام تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها
الغربي والجنوبي، تجاوز اكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.
وحلقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع اطلاق الاعيرة النارية بكثافة، واصوات انفجارات.
وكانت جرافة الاحتلال جرفت مساء اليوم الشارع الغربي للمدينة بعد اقتحام لفترة قصيرة، قبل ان تعاود اقتحامها الواسع قبل قليل.
MENAFN20032024000205011050ID1108003410
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