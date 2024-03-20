شهيدان اثر قصف الاحتلال حارة المنشية في مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN/ استشهد شابان الليلة بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية نقلا عن مصادر طبية بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد واياد نضال عزمي كانوح.

واعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الليلة، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال مخيم نور شمس، وتمركزت في منطقة جبل النصر

وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وتقوم جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق المدينة، والشارع الجديد المقابل للمخيم، وتدمير البنى التحتية.



وجاء هذا الاقتحام تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها

الغربي والجنوبي، تجاوز اكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وحلقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع اطلاق الاعيرة النارية بكثافة، واصوات انفجارات.

وكانت جرافة الاحتلال جرفت مساء اليوم الشارع الغربي للمدينة بعد اقتحام لفترة قصيرة، قبل ان تعاود اقتحامها الواسع قبل قليل.