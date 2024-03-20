ترامب يؤكد البقاء في الناتو

ترامب يؤكد البقاء في الناتو
التاريخ
3/20/2024 9:11:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبقى بنسبة 100 بالمئة في حلف شمال الأطلسي تحت قيادته طالما أن الدول الأوروبية "تلعب بنزاهة".
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