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ترامب يؤكد البقاء في الناتو

3/20/2024 9:11:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبقى بنسبة 100 بالمئة في حلف شمال الأطلسي تحت قيادته طالما أن الدول الأوروبية "تلعب بنزاهة".

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