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إعلام عبري: إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس هو تحدٍ لبايدن

3/20/2024 9:11:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة قد يلقيها "نتنياهو" أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وأضافت القناة، "إذا حدث ذلك بالفعل واستجاب نتنياهو للدعوة، فسيكون ذلك بمثابة تحد للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015".

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