إعلام عبري: إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس هو تحدٍ لبايدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة قد يلقيها "نتنياهو" أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأضافت القناة، "إذا حدث ذلك بالفعل واستجاب نتنياهو للدعوة، فسيكون ذلك بمثابة تحد للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015".
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