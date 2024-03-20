كندا: استمرار تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل

كندا: استمرار تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل
التاريخ
3/20/2024 9:11:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأربعاء، إن أوتاوا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من يناير، وإن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان أن الأسلحة ستُستخدم بالشكل المناسب.
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