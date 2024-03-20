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استئصال 170 ورماً سرطانياً من رئتي مريض

3/20/2024 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح أطباء مركز بتروف للبحوث الطبية في علم الأورام في روسيا، في إزالة 170 ورماً خبيثاً من رئتي مريض في 6 عمليات جراحية، استمرت كل منها عدة ساعات، وفق موقع ((روسيا اليوم)).

وجاء في بيان صادر عن المركز: ((لا يوجد نظير لهذه الحالة في عالم علم الأورام)).

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