استئصال 170 ورماً سرطانياً من رئتي مريض

استئصال 170 ورماً سرطانياً من رئتي مريض
التاريخ
3/20/2024 7:20:07 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح أطباء مركز بتروف للبحوث الطبية في علم الأورام في روسيا، في إزالة 170 ورماً خبيثاً من رئتي مريض في 6 عمليات جراحية، استمرت كل منها عدة ساعات، وفق موقع ((روسيا اليوم)).
وجاء في بيان صادر عن المركز: ((لا يوجد نظير لهذه الحالة في عالم علم الأورام)).
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