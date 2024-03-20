«باص 22» أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست

حصد فيلم ((باص 22))، للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة النجمة كندة علوش، ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، وفاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع، الذي اختتم فعالياته أخيراً في سان خوسيه بكاليفورنيا.

يُذكر أن الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، حيث استقبله الجمهور والنقاد استقبالاً حافلاً، وكتبت مجلة Issue Wire ((يجذب فيلم ((باص 22)) انتباه الجمهور من خلال سرده المقنع وأدائه المشحون عاطفياً. إن قدرة الفيلم على إثارة التعاطف الحقيقي وإثارة التأمل فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية، مثل المساءلة والإهمال في المؤسسات التعليمية، هي شهادة على مهارة بيدنارز كمخرجة سينمائية)).

وتدور أحداث فيلم ((باص 22)) حول رحلة أم تدعى أناندا تغوص في الحزن على فقدان طفلها بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات. وتستيقظ أناندا على يوم مليء بالوعود، لكن مع وقوع حادث مأساوي تذهب ابنتها الصغيرة ضحيته، يتحطم حلم أناندا في حياة أفضل لعائلتها من تلك التي تركوها وراءهم في الهند. تذهب أناندا في رحلة من الحزن والغضب، بصحبة رماد ابنتها، وتنسى أن لديها طفلة أخرى على قيد الحياة. تصل الأمور إلى ذروتها عندما تكتشف أسراراً تضع علاقتها مع زوجها وعائلتها في مأزق.