ضرار بالهول: مبادرات الدولة عززت استدامة الحراك الثقافي

قال الكاتب ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إن دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً معاصراً يُحتذى به على صعيد التنوع الثقافي والإرث التاريخي الغني، لافتاً إلى أنه وسط هذا النسيج النابض بالحياة، تُشكل الثقافة جوهر الهوية الوطنية التي نسجتها المساهمات الاستثنائية للكتاب الإماراتيين الذين كان لهم دور جوهري في إثراء التراث الثقافي للدولة، ليغدو سفراء للثقافة الإماراتية أينما وصلت كلماتهم.

وأضاف: حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على الارتقاء بالواقع الثقافي، حيث استقطبت نُخبة من المواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، فغدت بوتقة تصبّ فيها مختلف التوجّهات الثقافية والإبداعية.

وتجسّدت جهود الدولة في هذا المجال بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج، مثل: جائزة الشيخ زايد للكتاب ومبادرة ((الإمارات تقرأ)) و((أبدع مسرح)) ومهرجان طيران الإمارات للآداب. وأدّى الكُتّاب الإماراتيون دوراً محورياً في استدامة الحراك الثقافي والأدبي الإماراتي وتنميته إبداعيّاً ومعرفيّاً، بما يتوافق مع الاعتزاز بالهوية المحلية الأصيلة.

وأكد أن الأدب الخليجي يُجسّد تنوع وغنى الثقافة بمنطقة الخليج العربي، ويُشكّل إضافة نوعية للتجربة الأدبية العربية، حيث يُعبر عن الهوية الثقافية والإبداعية للمنطقة التي برزت جليّة في الشعر والمسرح والروايات وغيرها من ميادين الأدب والثقافة المثرية لمكون الثقافة الخليجية، لافتاً إلى أن الأدب الإماراتي، وكونه جزءاً من الأدب الخليجي، متنوع وحيوي ويستمدّ الإلهام من تراثنا ومن تطورنا، وأن الكتاب والشعراء الإماراتيين يسعون لتقديم أعمال تعكس تجاربهم الشخصية ورؤيتهم للعالم، ولنهضة بلدهم.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إلى أن المؤسسة تؤدي دوراً رائداً في هذه النهضة الثقافية من خلال دعمها للكتّاب الإماراتيين ومساهمتها في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.