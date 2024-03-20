الإمارات أرض خصبة للإبداع وملتقى الشعراء والمثقفين

يحظى الشعراء والحركة الشعرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاهتمام والدعم والتكريم المتواصل، باعتبار أن الشعر واحد من الفنون العربية الأصيلة، والمكونات الفريدة للهوية الثقافية، كما ينظر إلى الشعر باعتباره وسيلة إبداعية لتوثيق التاريخ وعادات الشعوب.

واليوم، تحتفي مؤسسات الدولة الثقافية والشعرية باليوم العالمي للشعر، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، في مناسبة تجمع الشعراء والمبدعين والمثقفين والمفكرين على حب اللغة العربية وفنونها والانتماء إلى ثقافتها وتراثها الشعري العظيم.

وقال الشاعر علي المزروعي: الشعر هو منشق من الشعور الذي يوظف في الأبيات الشعرية، وهو عبارة عن كلام مقفى موزون، وهو من الموروث الشعبي الذي نفتخر به. والإمارات عززت الشعر والشعراء من برامج وأمسيات ومسابقات شعرية وحوافز أخرى.

وأشارت الشاعرة ماجدة الموسوي إلى النهضة الحضارية في الإمارات، التي كان للشعر مقامه الرفيع فيها، حتى أضحى ديواناً للإماراتيين، الذين لا تخلو جلساتهم من قراءة الشعر والتغني به. وتابعت: للشعر نصيبه الوافر من اهتمام الدولة، ولا غرابة إذا ما علمنا أن قادة الدولة هم شعراء بالفطرة والممارسة، ابتداءً من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد وجد الشعر في الإمارات مناخه الخصب المناسب، فالمؤسسات الثقافية وبيوت الشعر تزخر منابرها بمئات الشعراء الإماراتيين والعرب. وأضافت: نشطت دبي كمركز ثقافي آخر لرعاية الشعر وفتح الفرص أمام الشعراء، فنرى مكتبات دبي المعروفة لها برامجها الشعرية الكثيرة على مدار العام، ونشطت مؤسسات ثقافية أخرى في دعم الشعر في دبي، كندوة الثقافة والعلوم ومؤسسة العويس الثقافية ومركز جمعة الماجد الثقافي، كما رعت دبي الشعر من خلال صحافتها اليومية، كجريدة البيان، التي اهتمت صفحاتها الثقافية بما يجود به الشعراء والنقاد.

وتحدث الشاعر حسن النجار عن الأمسيات الثقافية والشعرية المستمرة، فالشعر في الإمارات مثل الوادي الذي لا يتوقف جريانه كما يقول الشاعر. وتابع: الأمسيات مستمرة سواءً في الشعر الفصيح أو النبطي وحتى الشعر بلغات أخرى، كذلك المهرجانات تتنوع من مهرجانات أدبية ومعارض كتب ومهرجانات تختص بالشعر.

وأكدت الشاعرة همسة يونس حرص الجهات الرسمية في الإمارات عامة، وفي دبي خاصة، على تقديم كل أشكال الدعم للشعر والشعراء من خلال تنظيم الأمسيات والملتقيات والمهرجانات الشعرية، وإصدار الدواوين الشعرية، ويعد بيت الشعر العالمي التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من أهم الصروح الثقافية التي تعزز مكانة الشعر وارتباطه القديم بالفرد والمجتمع، كما تهيئ العديد من الفرص لعملية التبادل الثقافي بين مختلف الدول من خلال استضافة العديد من الشعراء في أمسيات تنقل الموروث الثقافي وتعرض ملامح الإبداع الشعري من مختلف الثقافات.