سالم القاسمي: الثقافة الإماراتية تتجلى في المحافل الدولية

أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن الثقافة الإماراتية تتجلى في المحافل الدولية، لافتاً إلى أهمية دعم المبدعين من أبناء الإمارات ليكونوا سفراء في مد جسور التواصل الثقافي والإبداعي مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.

وأشار معاليه إلى أهمية العمل الثقافي في الإمارات انطلاقاً من الإيمان بدور الثقافة المحوري في بناء المجتمع ونهضته وتعزيز التواصل والتعاون مع شعوب العالم، وترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية التي ترتقي بالإنسان، وتسهم في رفعته وتطوره، فيما تمثل اللغة والآداب وعلى رأسها الشعر ركيزة أساسية في الثقافة الإماراتية.

وقال معاليه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر: ((يحتل الشعر مكانة كبيرة بين الفنون الأدبية الأخرى، خاصة في اللغة العربية، فهو الفن الأدبي الأصيل النابع منها، ما جعل دوره كبيراً بين العرب قديماً وحديثاً للتعبير عما يجول في أذهانهم ويحكي تاريخهم، وهو الوعاء الذي سجل وحمل قيمهم وفخرهم وعزتهم)).

مصدر معرفة

وأضاف: ((كان الشعر العربي مصدراً للمعرفة، والفكر، والحكمة ومرجعاً يسهم في فهم لغة القرآن والحديث النبوي الشريف ومن الوظائف الهامة للشعر تهذيب النفوس وتحفيزها على الأخلاق الحميدة، وهو أفضل وسيلة لحفظ اللغة، وتفصيح اللسان، ومنه تتخذ الشواهد والأمثال)).

وذكر أنه ولطالما شكل الشعر حجر أساس في الثقافة العربية، وذلك لكونه لسان حال مبدعيه والأداة التي عبّروا من خلالها عن أفكارهم وقضاياهم وتطلّعاتهم، وبفضل هذه الثقافة أوصلوا تاريخهم الأدبي الحافل إلى كل مكان وحضارة، ووثقوا من خلالها بلاغة وجماليات اللغة العربية على مرّ العقود والأزمان.

ولفت معاليه بأنه ومع جمال وتفرد لغتنا وأساليبها، تكمن صعوبة ترجمة الشعر منها إلى لغات العالم المختلفة، ولكن موروثه الثري يظهر في إبداع الفنانين من مختلف المجالات، كما يظهر في خلفية أعمال الفنان التشكيلي عبدالله السعدي، الذي تم اختياره لتمثيل دولة الإمارات في الدورة الـ60 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2024. حيث يستطيع السعدي بموهبته الفريدة نقل جمالية الشعر العربي عبر فنه المميز من الرسم والتشكيل التعبيري والنحت وعروض الأداء والتصوير الفوتوغرافي إلى العالم أجمع.

لغة ثرية

وأشار معاليه إلى أن الشعر العربي يتميز ببنائه الفريد وسحره، فلغتنا زاخرة بالكثير من المعاني، فهي لغة ثرية، ولا يكفي أن نقول إن الأمم المتحدة اعتبرتها لغة أساسية في منابرها، وكرست يوم الثامن عشر من كانون الأول يوماً عالمياً للاحتفاء بها، لأنها، حقيقة، تنفرد بجماليات لا تضاهيها أي جماليات في لغات أخرى، أو على الأقل هي واحدة من أجمل اللغات في العالم.

الإبداع في التعبير

وقال معاليه: نحتفي في دولة الإمارات بجمال اللغة العربية، ليس فقط كلغة نمارسها من خلال التلاوة والقراءة ولكن أيضاً كشكل من أشكال التعبير ذي الجمال البصري الذي نشهده من خلال الخط والزخرفة. حيث أطلقت وزارة الثقافة منذ عام 2004، جائزة البردة، وهي منصة متعددة التخصصات مكرسة لعرض جوانب متنوعة من الفنون والثقافة الإسلامية من خلال تعزيز الإبداع والتجريب بالأشكال التعبيرية التقليدية ومد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومن خلال جائزة البردة، نسلط الضوء على أحد أغنى وأكثر أشكال الفن الإسلامي تنوعاً، وهو الخط العربي، حيث يقدم هذا الفن تقديراً للغة العربية ويعبر عن الارتباط العميق بها، ليس فقط كوسيلة للتواصل، ولكن كوسيلة للتعبير الروحي. كما تكرم جائزة البردة أعمال العديد من الفنانين حول العالم في مجال الخط الكلاسيكي والمعاصر، حيث تحتضن التقاليد ولكنها تسمح أيضاً بالتحول إلى ما هو حديث.

وأضاف: إن ثقافتنا الإماراتية تتجلى في المحافل الدولية ومنها جناح دولة الإمارات في المعرض الدولي للفنون بالبندقية، وسنواصل دعم المبدعين من أبناء الإمارات ليكونوا سفراء في مد جسور التواصل الثقافي والإبداعي مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم وبما ينسجم مع رؤية الإمارات ورسالتها، مشيراً إلى أن تمكين الجيل القادم من المبدعين، يتيح لنا بناء جسور التواصل مع الثقافات المختلفة ويوفر أرضاً خصبة للإبداع والاحتفاء بالتنوع الثقافي البنّاء في المجالات ذات الصلة بالإبداع الأدبي والفني.