طالب بن صقر: التراث الشعبي من أهم ركائز الهوية الوطنية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بالاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة بالتراث الشعبي ودعمها الجهات والأنشطة التي تعنى بإحيائه للمحافظة على الموروث الشعبي باعتباره من أهم ركائز الهوية الوطنية للدولة ومرآة ثقافتها.
ونوه الشيخ طالب القاسمي بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لجمعيات الفنون الشعبية في الإمارة عامة وجمعية شمل للفنون والتراث الشعبي خاصة، وحرص سموهما على المشاركة في الفعاليات التراثية ودعم جهود إحياء التراث وصونه.
وأكد الشيخ طالب بن صقر القاسمي، خلال استقباله بمجلسه بقصره في منطقة خزام برأس الخيمة، أعضاء ((جمعية شمل للفنون)) برئاسة عبدالله الصرومي، رئيس مجلس الإدارة، أهمية حفظ التراث.
وأثنى على الجهود التي تبذلها الجمعية .
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