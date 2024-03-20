طالب بن صقر: التراث الشعبي من أهم ركائز الهوية الوطنية

أشاد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بالاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة بالتراث الشعبي ودعمها الجهات والأنشطة التي تعنى بإحيائه للمحافظة على الموروث الشعبي باعتباره من أهم ركائز الهوية الوطنية للدولة ومرآة ثقافتها.

ونوه الشيخ طالب القاسمي بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لجمعيات الفنون الشعبية في الإمارة عامة وجمعية شمل للفنون والتراث الشعبي خاصة، وحرص سموهما على المشاركة في الفعاليات التراثية ودعم جهود إحياء التراث وصونه.

وأكد الشيخ طالب بن صقر القاسمي، خلال استقباله بمجلسه بقصره في منطقة خزام برأس الخيمة، أعضاء ((جمعية شمل للفنون)) برئاسة عبدالله الصرومي، رئيس مجلس الإدارة، أهمية حفظ التراث.

وأثنى على الجهود التي تبذلها الجمعية .