مركز جمعة الماجد يصدر كتابه الجديد «وجوه القرآن»

صدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي كتاب جديد بعنوان ((وجوه القرآن))، من تأليف الأديب الطبيب العالم أبي الفضل كمال الدين حبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي، المتوفى تقريباً بعد سنة 600 هـ، وتحقيق الدكتور طه محمد فارس.

قدَّم المحقق للكتاب بدراسة تناول فيها ترجمة المؤلف، ثم عرض للوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ثم تلا ذلك بدراسة عن الكتاب مستعيناً بالنسخة الفارسية المطبوعة منه، ومخطوط من مقتنيات المركز بعنوان بيان وجوه المعاني الألفاظ القرآنية المتعددة المعنى من قبل التفسير، ثم أتبع ذلك بقسم التحقيق الذي جاء مرتباً ترتيباً ألفبائيّاً، ثم ختم الكتاب ببعض الفهارس الفنية التي تسهل الاطلاع والبحث، وهي: فهرس للألفاظ والوجوه، وفهرس للأعلام، وفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات.

وهذا هو الإصدار التاسع والأربعون بعد المائة من الكتب التي يصدرها المركز، حيث تتميز إصدارات المركز بموضوعاتها المتخصصة في التراث والتاريخ والعلوم الإنسانية.