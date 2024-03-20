وجهات دبي وشوارعها.. مشهديات فنية تنبض بالفرادة والجمال

تتخطى مشروعات الفنون التشكيلية والبصرية في إمارة دبي حواجز قاعات العرض المغلقة، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من حراكها الفني والثقافي طوال العام، بهدف تعزيز الهوية الإبداعية للفنون، ودعم حضور أعمال المواهب الناشئة والفنانين المحليين في الأماكن العامة كحي دبي للتصميم ومنطقة القوز الإبداعية، وكذلك المكتبات العامة، إلى جانب الشوارع والساحات العامة، وذلك في تحدٍ بارز للنمطية في عرض الفنون التقليدية والمعاصرة.

الفن للجميع

وفى السياق، يشير خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى أن مبادرات إمارة دبي و((دبي للثقافة)) لفن الأماكن العامة تعد مثالاً يُحتذى به في تحرير الفنون البصرية من المفهوم الشائع والمقيد للفن بالمتخصصين والدارسين، والتحول إلى منظومة الفن للجميع، من خلال تقديم أعمال فنية تشاركية ومبادرات تعليمية تثري تجارب الحوار والنقاش بين المتلقي وأصحاب الأعمال الفنية، على اعتبار أن الجانب الاجتماعي للفن في الأماكن العامة هو محور رئيس لتعزيز التواصل والتفاعل وإثراء تجربة زوار المدينة وساكنيها على حد سواء عبر تأسيس مناطق وأحياء كاملة مخصصة للفنون الراقية والتصاميم الابتكارية، التي تعكس مواضيع متنوعة تشمل الثقافة المحلية والقضايا الاجتماعية وكذلك قضايا الاستدامة البيئية، ما يجذب الاهتمام ويثير الحوار العام، ويسهم في تحسين جودة الحياة في المدن الكبرى ويؤدي إلى انتظام إيقاعها الحضاري.

خصوصية الإبداع

وحول أهمية حضور الأعمال التشكيلية والمنحوتات الفنية في أحياء وشوارع إمارة دبي، يقول الفنان والنحات الإماراتي مطر بن لاحج: حرصت إمارة دبي على تضمين المكون الفني والبصري في تكويناتها الإبداعية والثقافية، التي تعبر عن هويتها العالمية وخصوصيتها التراثية والإسلامية، في تمازج متفرد لإيقاع الماضي والحاضر. ليس فقط على مستوى الساحات والشوارع العامة، ولكن كذلك بما يشمل المباني الشاهقة وتصاميمها الهندسية كتحف معمارية وفنية بارزة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ((متحف المستقبل)) وغيره الكثير من النماذج الحضارية التي تلفت الانتباه إلى أعمال وتصاميم الفنانين المحليين، وكذلك المواهب الشابة الإماراتية، ويعكس تطورها وتنوعها الاجتماعي.

فنون الشارع

وبما يتعلق بتأثير عرض الأعمال والمنحوتات الفنية خارج قاعات وصالات العرض المتخصصة، تؤكد أوريلا سوكو، مديرة صالة ((ارتيسيما)) لعرض الأعمال الفنية، أن حضور فنون الشارع لا يتعارض مع عروض الصالات الفنية، بل على العكس تماماً، هناك العديد من الأعمال الفنية تستحق نظراً لقيمتها البصرية والسردية، وكذلك حجمها، أن تخرج إلى الساحات والشوارع لتحظى باهتمام الجمهور والمتلقي، كونها تجمع بين الجمال والابتكار، وتعكس رؤية دبي الحديثة والمستقبلية.

نقطة التقاء

ومن جانب آخر، يؤكد أستاذ الفنون التشكيلية الفنان محمد حسن، أن التجول في شوارع وأحياء مدينة دبي بات من التجارب الممتعة بشكل عام لزوار المدينة، وكذلك للمقيمين فيها، كونها تحمل بين طياتها أبعاداً جمالية وثقافية تضاهي سحر المتاحف وصالات العرض، عبر حضور الجداريات الضخمة واللوحات الشاهقة التي تزين العديد من المباني على امتداد العديد من الشوارع الرئيسية، إلى جانب المنحوتات المتنقلة في مركز دبي المالي أو حي دبي للتصميم، وكذلك منطقة القوز الإبداعية، التي باتت تمثل وجهة مثالية لعشاق الفنون والتصاميم، ونقطة التقاء للفنانين والمصممين المحليين والعالميين، ما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والإبداعي ويعكس التزام دبي بتعزيز الحياة الثقافية والفنية.