أحمد الجسمي: النص والحلول البصرية سر نجاح «ذاكرة قلب»

يواصل الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، المضي في دروب الدراما المحلية، مجسداً فيها حالة فنية خاصة بفضل قدرته على تنويع شخصياته وأدواره، ليعبر ذلك عن مدى شغفه بالبحث والتعمق في خطوط الشخصيات التي يجسدها على الشاشة، وفي رمضان يطل الجسمي في مسلسل ((ذاكرة قلب)) مرتدياً ((بدلة البروفيسور غانم))، ليقدم من خلالها شخصية جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات، كاشفاً من خلالها عن قدراته الخاصة، وما تمتلكه الدراما الإماراتية من تنوع وإمكانيات.

دراما نفسية

في ((ذاكرة قلب)) الذي يعرض يومياً على قناة ((سما دبي)) التابعة لـ((دبي للإعلام)) تبدو الحكاية مختلفة، ففيها تذهب الكاتبة الإماراتية بشاير العبدولي ناحية ((الدراما النفسية)) ويجسدها المخرج أحمد المقلة على الشاشة بحلول بصرية مميزة أضافت المزيد من الإبداع للعمل الذي أكد الجسمي أنه ((قائم على الحالات النفسية))، مشيراً إلى أن قوة النص والحلول البصرية أسرار نجاح ((ذاكرة قلب))، مؤكداً أهمية دعم ((دبي للإعلام)) للمسلسل ودورها في صنع أعمال درامية خليجية مميزة، واصفاً إياها بـ((بيته الأول))، وإنها الداعم الأول للدراما الإماراتية والخليجية.

((العمل قائم على الحالات النفسية، ولأجله قامت مؤلفته بشاير العبدولي بعمليات بحث عميقة))، بهذا التعبير يصف الجسمي أهمية ((ذاكرة قلب))، ويقول: ((في هذا العمل أثبتت الدراما الإماراتية قدرتها على الخروج عن المألوف وتقديم أعمال مختلفة قادرة على ملامسة قضايا المجتمع وسرد حكاياته، كونه يتطرق إلى العديد من النواحي الإنسانية والقضايا الاجتماعية ويقدمها في قالب جديد قائم على الدراما النفسية جمعت خيوطها الكاتبة بشاير العبدولي التي تمتلك خيالاً وحواراً جميلاً وقدرة عالية على الاهتمام بالتفاصيل، وبلا شك إننا نفتخر بوجودها معنا بوصفها نجمة حقيقية تقف خلف الكاميرا))، ويؤكد الجسمي أن المسلسل يشتغل على الجانب النفسي من خلال حكايته التي تدور حول البروفيسور غانم الذي يفقد ابنته في حادث مأساوي ليتم نقل قلبها إلى فتاة أخرى، ليبدأ غانم الأستاذ في الجامعة وصاحب عيادة للأمراض النفسية، عبر أبحاثه رحلة التقصي عن ذكريات ابنته من خلال لقاءاته مع الفتاة، ما يزيد من حجم الإثارة في أحداث العمل.

إضافة

ويبين الجسمي أن شخصية ((غانم)) أضافت له الكثير، ويقول: اعتبر أن أي شخصية أجسدها على الشاشة تضيف الكثير إلى مسيرتي الفنية، وبالنسبة لـ((غانم)) فهي تدخل في نطاق الأداء، حيث تطلبت مني الاشتغال على منطقة المشاعر والتعمق فيها وفهم التحولات النفسية واختلاف الأنماط الشخصية، خصوصاً أنه يوجد أخ متدين لدى ((غانم)) يدعى ((سالم)) (الفنان الدكتور حبيب غلوم)، ما يبرز هنا جدلية العلاقة بين العلم والدين، حيث يتمسك كل طرف برأيه الخاص، ويسعى لإثباته.

من جهة ثانية، يؤكد الجسمي أن ((النص يمثل العمود الفقري لأي عمل فني)). ويقول: ((نعيش في زمن الانفتاح ووجود العديد من المنصات الرقمية العالمية التي تحظى بمتابعة واسعة، خصوصاً لدى فئة الشباب الذين يتابعون من خلالها أعمالاً ضخمة في حكاياتها وحبكاتها وإنتاجها، ليشعل ذلك فتيل المقارنة بينها وبين ما نقدمه من أعمال درامية، ما يشير إلى أن مهمتنا أصبحت أصعب، كوننا نحتاج إلى تقديم أعمال تتميز بأفكارها وحلولها البصرية وإنتاجاها الضخم، وأن تحترم في الوقت نفسه عقل المشاهد وترتقي بذائقته، وذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر انتقاء حكاية تتميز بمعالجتها الدرامية الصحيحة التي ترفع من سوية العمل وتعزز من قدرته على شد انتباه الجمهور لمتابعته حتى نهايته)).

توافق

ومن خلال ((ذاكرة قلب)) يجدد الجسمي علاقته مع المخرج البحريني أحمد المقلة، حيث سبق لهما العمل معاً في الكثير من المسلسلات، وفي هذا الإطار يقول الجسمي: ((أحمد المقلة مخرج مبدع، وعلاقتي به قديمة، وبتقديري أن أحد أسباب توافقنا يكمن في إيماننا بأفكارنا وتوجهاتنا، وعدم قبولنا بتقديم تنازلات تتعلق بالقيمة الفنية للعمل، لا سيما أننا نهتم بالتفاصيل وبأن النص هو الأساس الذي يقوم عليه أي عمل فني))، ويواصل: ((ما يميز المخرج أحمد المقلة هو قراءته الجيدة للنص ودفاعه المستمر عنه، وقدرته على إيجاد حلول بصرية تتناسب معه، ولذلك أعتقد أن المؤلف دائماً يكون في منطقة الأمان مع المقلة الذي يبدي اهتماماً عالياً بالممثل، حيث يسعى إلى إبرازه بصورة جيدة وجميلة تقدمه كبطل للمسلسل حتى وإن لم يكن دوره يتيح له ذلك)).