اعتماد «الفجيرة البحري» مركزاً عالمياً للتدريب

في إنجاز بحري جديد، تسلّم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، رسمياً، شهادة الاعتراف الدولية باعتماد أكاديمية تدريب الشباب والناشئين كمركز عالمي دائم للتدريب والتعليم والتطوير، وذلك تحت مظلة وإشراف للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- ويعدّ هذا الاعتماد إنجازاً ونجاحاً جديداً لدولة الإمارات، كما أنه إنجاز يضاف إلى سجلات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز، خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لأصحاب الإنجازات والبطولات والشركاء في عام 2023، والذي أقيم في إمارة موناكو، حيث تسلم أحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الشهادة من الدكتور رافائيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي.

وقال أحمد إبراهيم: حصول النادي على شهادة الاعتراف الدولية ، يعد نجاحاً جديداً، يضاف إلى سجلات الرياضة في دولتنا، وتأكيداً جديداً على المكانة التي وصل إليها نادي الفجيرة، الذي أضحى من الوجهات العالمية الأولى في الرياضات البحرية العالمية، وكشف أحمد إبراهيم أن الاعتراف الجديد سيمنح أكاديمية الفجيرة حق تأهيل وصقل وتدريب الراغبين في عدد من المجالات والتخصصات، مثل الدورات التدريبية في الزوارق السريعة والسباقات البحرية، ورياضة موتو سيرف، وكذلك جميع أنواع الدورات التدريبية في قيادة القوارب والزوارق.

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