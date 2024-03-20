الجزيرة يتخطى النصر في دوري اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق فريق الجزيرة فوزاً صعباً بعقر داره على ضيفه فريق النصر بفارق هدف وبنتيجة 32 - 31، وحقق العين الفوز على فريق دبا الحصن بنتيجة 38 - 34، في افتتاح الجولة التاسعة بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد.
وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، واستمر النصر بمركزه الثامن برصيد 11 نقطة، كما رفع العين رصيده إلى 19 نقطة لينافس فريق الجزيرة على المركز الثالث، ولكن فارق الأهداف وضعه بالمركز الرابع، واستمر فريق دبا الحصن بمركزه السابع بـ 13 نقطة.
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