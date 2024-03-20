الجزيرة يتخطى النصر في دوري اليد

وبهذا الفوز يرفع الجزيرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، واستمر النصر بمركزه الثامن برصيد 11 نقطة، كما رفع العين رصيده إلى 19 نقطة لينافس فريق الجزيرة على المركز الثالث، ولكن فارق الأهداف وضعه بالمركز الرابع، واستمر فريق دبا الحصن بمركزه السابع بـ 13 نقطة.

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