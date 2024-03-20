دوري المحترفين يدخل محطة «انتظار الهدايا» و«نهائيات الكؤوس»

يدخل دوري أدنوك للمحترفين مراحله العشر الأخيرة انطلاقاً من الجولة 17 المقررة أيام 28 و29 و30 مارس الجاري، وسط صراع شرس على الدرع بين الثلاثي الوصل والعين وشباب الأهلي، أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في جدول الترتيب برصيد 42 و34 و33 نقطة بالترتيب، ويقف مترقبون الوحدة 30 نقطة بالمركز الرابع، والشارقة 27 نقطة بالمركز الخامس، ولذا ستكون مواجهات ثلاثي القمة القادمة لا تقبل فقدان أي نقطة، وستلعب كأنها نهائيات كؤوس، ولا بديل فيها عن الفوز، والكل ينتظر الحصول على الهدايا بتعثر المنافسين سواء بالتعادل أو الخسارة.

وحددت الرابطة حتى الآن، مباريات الجولتين 17 و18، وينتظر أن تعلن خلال الأيام المقبلة، مواعيد عدد آخر من الجولات المتبقية، على أن يحدد موعد آخر جولتين في وقت لاحق بغرض إقامة المباريات بين المتنافسين سواء على القمة أو للهروب من الهبوط في توقيتات واحدة، إلى جانب تحديد موعد مباريات الجولة 13 التي تم تأجيلها مرتين بسبب ظروف الطقس، وتتضمن مواجهات حتا وضيفه شباب الأهلي، والإمارات مع البطائح وعجمان مع بني ياس.

مواجهات الثلاثي

تنتظر الوصل 10 جولات مصيرية نحو تحقيق الدرع الغائب منذ موسم 2006 - 2007، وسيلتقي فيها على أرضه في استاد زعبيل، مع خورفكان، حتا، الجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي، وخارج أرضه مع عجمان، العين، البطائح، اتحاد كلباء والنصر، وفي المقابل، لا يزال أمام العين 11 مباراة، ومنها استضافته للجزيرة يوم 11 أبريل المقبل، ضمن الجولة 13 للدوري، أما في الجولات العشر الأخيرة، فسيلتقي مع ضيوفه الشارقة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، اتحاد كلباء والبطائح، ويحل ضيفاً على الإمارات، خورفكان، الوحدة والجزيرة، ولا يزال أمام شباب الأهلي، 11 مباراة منها لقاؤه ومضيفه حتا المؤجل من الجولة 13، فيما يستضيف كلاً من الجزيرة، اتحاد كلباء، الشارقة، بني ياس وحتا، ويحل ضيفاً على الوحدة، النصر، العين، الإمارات والوصل.

ووفقاً لحسابات الأرض والجمهور، يمتلك العين فرصة تعويض خسارته أمام الوصل في الجولة السابعة 1 - 3، عندما يستضيف ((الإمبراطور)) في الجولة 20، وكذلك تكرار فوزه على مستضيفه شباب الأهلي في لقائهما بالجولة الثامنة الذي انتهى لمصلحة ((الزعيم)) 3 - 0، عندما يلتقي الفريقان مجدداً في الجولة 21 على ملعب إستاد هزاع بن زايد، يستضيف شباب الأهلي في الجولة 25 قبل الأخيرة، وستكون رؤية الصراع على درع الدوري أكثر وضوحاً حينها، ويتوقع أن يلعب جمهور الفريقين دوراً مهماً في تلك المباراة بعدما خسر ((فرسان دبي)) على أرضهم 1 - 2 في الجولة 12، وبالنظر إلى جدول المباريات المتبقية، سيكون شباب الأهلي الوحيد الذي يخرج للقاء منافسيه خارج الديار، ما يزيد من عبء الفريق في الدفاع عن الدرع الذي توج به الموسم الماضي.

مفاجآت أخيرة

توقع المدرب الوطني محمد القامة، أن تشهد الجولات العشر الأخيرة، العديد من المفاجآت سواء على صعيد القمة أو المراكز الأخيرة، في ظل الصراع المشتعل حالياً أعلى وأسفل جدول الترتيب، ولم يستبعد إمكانية دخول أندية أخرى في التنافس على القمة، ورشح الوحدة للعب هذا الدور في المرحلة المقبلة، مع تحسن نتائج ((العنابي))، مقابل تراجع أداء المتنافسين الوصل وشباب الأهلي، وضغط المباريات الذي يواجه العين بالتنافس على كافة البطولات المحلية، إلى جانب تأهله إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا.

وقال القامة: ((الكرة الآن أصبحت في ملعب ثلاثي القمة الوصل والعين وشباب الأهلي، ومن يريد منهم درع الدوري، عليه التمسك بكل نقطة، وعدم الخسارة أمام أندية النصف الأعلى من الدوري، وخاصة المنافسين على اللقب، مع تجنب مفاجآت أندية الوسط التي تلعب مبارياتها دون ضغوط، والأندية المتنافسة على الهروب من الهبوط، والتي ستخوض مبارياتها المتبقية بروح قتالية عالية، لأن الوضع لم يعد يحتمل فقدان المزيد من النقاط، وأتوقع أن تكون الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، أكثر إثارة ومتعة، خاصة وأنها ستنطلق بعد فترة توقف قرابة الأسبوعين بسبب أيام (الفيفا)، ولا نعرف حتى الآن مدى التأثير الإيجابي أو السلبي على الأندية جراء هذا التوقف)).

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