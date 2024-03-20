ضياء سبع يقدم أوراق اعتماده مع «الصقور» في 169 دقيقة

قدم ضياء سبع ((31 عاماً)) نجم فريق الإمارات، الذي انضم إلى كشوفات ((الصقور)) عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من مكابي حيفا في الميركاتو الشتوي الأخير، أوراق اعتماده، وأكد أنه صفقة ناجحة ورابحة خلال 169 دقيقة شارك بها في الجولات الثلاث السابقة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، مبدداً مخاوف عدم نجاحه على خلفية مغادرته النصر الذي لعب معه موسمين في 2020-2021، و 2021-2022، لكنه فاق التوقعات وحقق نجاحاً لافتاً حتى الآن.

وخلال 3 مباريات، خسر ((الصقور)) مباراتين أمام عجمان والوصل شارك فيهما ضياء سبع بديلاً في الشوط الثاني لعدم اكتمال الجاهزية البدنية، ورغم الخسارة لكنه قدم مستوى جيداً في المباراتين، ما جعل المدرب والتر زينغا الدفع به أساسياً في المباراة الأخيرة أمام خورفكان والتي حقق فيها الصقور الفوز 2 - 1، وكان ضياء سبع أكثر اللاعبين تألقاً ومنح الصقور النقاط الثلاث بإحرازه هدف الفوز الثاني الذي أنهى به سلسلة 10 هزائم متتالية تعرض لها الفريق في البطولة، ومنحه أغلى نقاط أعادت إليه الأمل من جديد في إمكانية البقاء والنجاة من شبح الهبوط.

لغة الأرقام

وتؤكد لغة الأرقام، نجاح ضياء سبع وتأثيره الكبير في دقائق اللعب التي شارك فيها، حيث لعب خلالها 78 تمريرة، منها 5 تمريرات طويلة بدقة وصلت إلى 80 %، كما لعب 8 تمريرات مؤثرة في منطقة الخصم، متفوقاً على بعض اللاعبين الذين يشاركون منذ بداية الموسم. وأكثر ما تميز به نجم ((الصقور))، 5 تسديدات قوية منها 3 تسديدات بين الخشبات الثلاث، عكست رغبته في إحراز الأهداف وقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، إضافة أيضاً إلى نجاحه في المراوغات التي فك بها شفرة دفاع المنافسين في الكثير من المرات، وبجانب فعاليته الهجومية اجتهد ضياء سبع في الجانب الدفاعي وشارك في الضغط على لاعبي المنافس ودخل في 8 التحامات ناجحة، وأكمل تألقه بإحراز هدف وحيد رافعاً أهداف الصقور إلى 16 هدفاً في 15 مباراة.

ونسبة لتألقه، حصل ضياء سبع على إشادة الجماهير، وسط تفاؤل كبير من الجهاز الفني وإدارة النادي بأن يواصل مشوار تألقه في المباريات المقبلة وأن ينجح في وضع بصمته مع زملائه اللاعبين لتحقيق العديد من الانتصارات التي تؤمن للصقور التواجد بدوري الأضواء والشهرة.

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