40 فريقاً عالمياً في «كأس مينا» بدبي

كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة 700 لاعب من 40 فريقاً عالمياً، في النسخة الثالثة لبطولة ((كأس مينا)) لكرة القدم للناشئين، التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم من المجلس، وتقام منافساتها على ملاعب جبل علي للغولف والرماية، من 4 إلى 6 أبريل المقبل.

وتضم قائمة المشاركين فرق من مختلف قارات العالم، تتقدمها 4 أندية إنجليزية، هي نيوكاسل ونورويتش سيتي وساوثهامبتون وميدلزبره، إضافة إلى أطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير وسنترال برولكلين ونيويورك ريد بولز الأمريكيين، وملبورن الأسترالي، ومومباي سيتي الهندي، وأكاديميات أندية برشلونة ومانشستر سيتي ولاليغا بدبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله عادل البناي مدير قسم أكاديميات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب من نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية.

أكد البناي أن بطولة كأس مينا لكرة القدم للناشئين، تعد واحدة من البطولات المهمة التي يدعمها مجلس دبي الرياضي، في إطار خطته التطويرية للرياضة، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، مثنياً على دور القطاع الخاص في دعم جهود المجلس، وقال: ((يسر مجلس دبي الرياضي أن يقدم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير، والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس، من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص، بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني، واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية)).

وأضاف: ((تجمع هذه البطولة أكثر من 700 لاعب، بالإضافة إلى مدربين وإداريين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم، ما يسهم في دعم السياحة الرياضية، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 40 فريقاً من 5 مجموعات سنية، من 12 إلى 16 سنة من 5 قارات مختلفة، من بينهم 11 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية، يتنافسون أمام 29 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة، لذلك، فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقية مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، ما يسهم في رفع مستوى اللعب لديهم، ونؤكد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث)).

دعم متواصل

وقال كريس براون: ((نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل للبطولة، ما ساهم في استمرار نجاحها، ويسعدنا أن نبني على النجاح الذي حققناه في العامين الماضيين، من خلال توسعة البطولة، لتستقطب 40 فريقاً من أمريكا الشمالية والوسطى وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، وبالطبع من منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون هناك فرق من الهند ودول الخليج وإثيوبيا ومالي ونيويورك، وستتنافس هذه الفرق مع أفضل أكاديميات كرة القدم الخاصة في دولة الإمارات، التي تأهلت من البطولة في النسخة الماضية، ومن أبرزها فريق فرسان هيسبانيا ومدارس مانشستر سيتي لكرة القدم، وأكاديمية برشلونة، ولاليغا وجو برو سبورتس)).

مسؤولية مضاعفة

وأضاف كريس: ((مع استمرار تطور كرة القدم للشباب في دولة لإمارات، وتحسن جودتها، نشعر أن مسؤوليتنا أصبحت أكبر، لنقدم المساعدة في إبراز هذا التطور، ونحن متحمسون للغاية لنعلن عن الخطوة الأولى للبدء في توسعة كأس مينا العالمية، من خلال الإعلان عن كأس نورويتش سيتي مينا، التي سنقيمها في المملكة المتحدة، خلال شهر أكتوبر المقبل، على ملعب تدريب فريق لوتس الأول المذهل)).

وقال الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا، تيدي شيرينغهام، وسفير كأس مينا: ((يسعدني أن أعود للعام الثالث لدعم كأس مينا، تلك البطولة التي تشهد نمواً كبيراً من حيث العدد والجودة في كل عام، وبالنسبة لي، أستمتع بالوجود مع عائلتي لمشاهدة المباريات يومياً، ورؤية الإثارة على وجوه اللاعبين الشباب المشاركين في المنافسات القوية، مشاركتهم في هذه البطولة ستساعدهم بالتأكيد على إعدادهم لمهنة محتملة في كرة القدم الاحترافية)).

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