الاتحادات الرياضية تبدأ آخر مراحل تحضيرات «خليجية الشباب»

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار ((خليجنا واحد.. شبابنا واعد)).

وتستضيف دبي أوبرا حفل افتتاح الدورة في الـ 23 من أبريل المقبل، بمجموعة من العروض الفنية والتراثية، التي تشهد تسخير الأساليب التكنولوجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغلب فقرات الحفل.

ودشنت الاتحادات الرياضية المختلفة محطات إعدادها الأخيرة لانطلاق النسخة الأولى من الحدث، الذي تقام منافساتها في مختلف إمارات الدولة، حيث تطمح جميع المنتخبات المشاركة إلى تسطير أول إنجازاتها في هذه الدورة الوليدة، وكتابة تاريخ رياضي جديد لنجوم الرياضة الواعدين، الذين يحملون آمال وطموحات دول الخليج في مستقبل رياضي أكثر إبهاراً. واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، برنامج الإعداد لمنتخبات الجودو للفئات العمرية من الجنسين، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. ويتضمن برنامج الإعداد، المشاركة في بطولة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة للفنون القتالية، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري في الفجيرة، ومعسكراً خارجياً في مدينة القيروان التونسية، خلال الفترة من 13 إلى 23 أبريل المقبل.

وأكد محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، مسؤول نشاط الجودو المحلي، أن توجيهات رئيس الاتحاد، حددت أهداف المشاركة في الدورة الخليجية المقبلة، التي يعتبر فيها (الكل فائز)، تطلعاً لمشاركة خليجية هادفة، تعزز قيم الروح الرياضية، ومد جسور التعاون بين الأشقاء، فيما تسهم المشاركة في دورة محمد بن حمد الرمضانية، في اختيار منتخب الشباب والشابات، الذي يشارك في معسكر الإعداد الخارجي في تونس.

وعلى صعيد منافسات كرة اليد، من المقرر أن تنطلق 23 مارس الجاري، المرحلة الأخيرة من استعدادات منتخب الإمارات لكرة اليد للأشبال مواليد 2006، لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب. وسوف تستمر التدريبات بشكل يومي، تحت قيادة المدرب خالد أحمد البلوشي، ومساعديه إبراهيم الأميري، وطارق البلوشي، وخميس السويدي مدير المنتخب.

وطبقاً للبرنامج الموضوع، يخوض المنتخب 5 مباريات ودية في المرحلة الأخيرة من الإعداد، بداية من يوم 28 مارس الجاري، وحتى قبل انطلاق منافسات الدورة. وتضم القائمة المبدئية للاعبين المختارين للمشاركة في الدورة 18 لاعباً، هم: حمد سيف العود، وعبد الله العبيدلي وإبراهيم العشر، وعمر السلمان، وعبد الرحمن البلوشي وحمدان النعيمي، ومنصور عبيد القرص من الشارقة، وموسى الأسود، وعمر البلوشي، وعبد الله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد، وناصر الصفار من النصر.

وأوضح ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، أن التدريبات سوف تستمر حتى موعد خوض المنتخب معسكره الداخلي المقرر إقامته في الشارقة قبل الدورة بأسبوع، ويتخلله خوض 5 مباريات، من بينها مباراتان مع أندية الرجال. وأشار إلى أن المنتخب بدأ مشوار الإعداد بالتجمعات، بداية من شهر مارس الجاري، وكان هناك 3 تجمعات خلال هذه الفترة، وكانت بهدف اختيار اللاعبين المناسبين لتشكيلة المنتخب في هذه الفترة. وقال: ((ستكون هناك قائمة نهائية من قبل الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، من بين التشكيلة المبدئية التي تم الإعلان عنها)).

بطولات محلية

وعلى صعيد البادل، تتواصل تحضيرات منتخب الإمارات للبادل، التي انطلقت في يناير الماضي، حيث تستضيف أكاديمية اتحاد الإمارات للبادل، استعدادات المنتخب بقيادة سيرجيو إيكاردو، مديراً فنياً، وجافي لوبيز مدرباً، ويعاونهما الإداري سعود بن ركن، وتحت إشراف عمر شريف المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات والبطولات. وأكد عمر شريف رئيس اللجنة الفنية لمسابقة البادل في الدورة الخليجية أيضاً، أن التحضيرات تسير وفق المخطط الموضوع منذ يناير الماضي، وتتضمن إلى جانب برنامج التدريبات المعد منذ فترة، مشاركة لاعبي المنتخب في عدد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً. وأوضح: ((سيتم اختيار أفضل 12 لاعباً من المجموعة المنتقاة حالياً، للوجود في صفوف المنتخب، لتمثيل منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الأولى)).

وأضاف: ((اللاعبون المختارون سيكونون في الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 سنة، بواقع 4 لاعبين لكل فئة)).

وأشار إلى أن منافسات البادل في النسخة الأولى من الدورة الخليجية، ستكون قاصرة على اللاعبين الناشئين والشباب فقط، ولن تكون هناك منافسات للناشئات والشابات.

وأكد شريف أن هناك تطويراً في برنامج الإعداد، خلال المرحلة القادمة، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة الشهر المقبل.

وأوضح: ((يتضمن البرنامج إقامة معسكر داخلي في مجمع ند الشبا الرياضي، تماشياً مع الخطة الفنية والتحضيرية من قبل المدربين، وفي نهايته، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب الوطني المشاركين في الدورة)).

وعبّر شريف عن تطلعاته إلى تحقيق المنتخب نتائج إيجابية، خلال مشاركته في الدورة، تترجم الجهود المبذولة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة البادل في الإمارات.

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