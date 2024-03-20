مونتانياني: «ند الشبا» ملتقى الكرة الطائرة العالمية

أكد الإيطالي باولو مونتانياني، مدرب فريق ((زعبيل2)) للكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، أن السمعة العالمية التي تحظى بها الدورة تجعله يشعر بالفخر للمشاركة في نسختها الجديدة، مشيراً إلى أن بطولة ند الشبا للكرة الطائرة تعد واحدة من أقوى البطولات في العالم لاستقطابها أبرز النجوم وأن كل لاعب يحلم باللعب فيها وعيش أجوائها الرائعة.

وأوضح مونتانياني وهو المدرب الحالي لمنتخب المغرب للكرة الطائرة منذ مايو الماضي، أنه سمع العديد من الأخبار الجيدة عن دورة ند الشبا واستقطابها على مدار السنوات الماضية أبرز الأسماء وأساطير الكرة الطائرة، وهو ما حولها إلى ملتقى سنوي لنجوم اللعبة العالميين وجعلها وجهة مفضلة لهم، والأهم أنها جذبت المزيد من الاهتمام للكرة الطائرة المحلية، وقد تكون مصدر إلهام لاستقطاب المزيد من المواهب للعبة في المستقبل، مشيراً إلى أنها فرصة جيدة للاعبين للاحتكاك مع بعضهم البعض.

وأثنى المدرب الإيطالي على روعة التنظيم والبنية التحتية المتطورة في مجمع ند الشبا الرياضي، موضحاً أنه ليس من السهل إيجاد مثل هذه الإمكانات في أي بلد في العالم، وأضاف: ليس لدي فكرة واضحة عن الكرة الطائرة في المنطقة ولكنني واثق أنه لو يتم تقوية الدوري المحلي سيحلم كل اللاعبين باللعب هنا نظراً لجودة الحياة في الإمارات. وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة الجمعة المقبل بمشاركة 8 فرق معززة بكوكبة من النجوم والمدربين العالميين، فيما بدأت هذه الفرق استعداداتها بالتدريب في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

تأكيد

وأكد سيف الجابري، مدير فريقي زعبيل وفهود زعبيل للكرة الطائرة، أن منافسات دورة ند الشبا الرياضية في نسختها الحالية ستشهد مستويات قوية غير مسبوقة نظراً لمشاركة 4 فرق بتشكيلاتها الأصلية من الدوريين الإيطالي والفرنسي وفرق أخرى تضم لاعبين من الدوري البرازيلي، وقال: ((النسخة الجديدة لبطولة الطائرة بدورة ند الشبا ستكون بنكهة أوروبية خالصة، وأعتقد أن المستوى الفني سيبلغ أشده، ما يعكس السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الدورة على الصعيد العالمي، بعد أن اعتادت على استقطاب أفضل النجوم العالميين على مدار السنوات الأخيرة)).

وأضاف: ستكون النسخة الجديدة استثنائية وتقدم العديد من الدروس عن الاحتراف الحقيقي في الكرة الطائرة، وسنشاهد تسديدات تصل سرعة الكرة فيها إلى 150 كلم في الساعة، لذا نتمنى أن تدعمنا اللجنة المنظمة بالاستعانة بتقنية الفيديو لتسهيل مهمة الحكام.

وأوضح الجابري أنه اقترح على اللجنة المنظمة ضرورة الارتقاء بطريقة التحكيم ودعمه بتقنية ((الفار))، حتى تكون البطولة في مستوى سمعتها العريقة، لا سيما في ظل مشاركة هذه الفرق الأوروبية التي تتطلع بدورها إلى عيش الأجواء العالمية لدورة ند الشبا.

وبشأن حظوظ فريقيه في المنافسة على اللقب، صرح الجابري بأن زعبيل وفهود زعبيل من الفرق المرشحة دائماً للعب من أجل اللقب، مشيراً إلى أن تجهيز الفريقين تم بشكل احترافي وحظوظهما قوية للصعود على منصة التتويج.

وأكد الجابري أن دورة ند الشبا بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الكرة الطائرة الإماراتية من خلال الاحتكاك مع لاعبين عالميين، إضافة إلى أنها فرصة للأندية لمتابعة بعض اللاعبين الأجانب الممتازين والتعاقد معهم، وهي الطريقة المثالية لاستقطاب لاعبين على مستوى عالٍ.

بداية قوية

من جهة أخرى، انطلقت أول من أمس بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز) وجاء الدور الأول قوياً وسط مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين، وبحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، ومن أبرز النتائج فوز الثنائي جورج هيرنان وتشافي ماسون على الثنائي ألخاندرو تشافيلي وألفارو كليمنت بنتيجة 6-2 و6-4، وفوز فيليب أورليف وإيفان لوبيز على سباستياو ميندونكا وبلينيو فيراو بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3، كما تغلب خافيير رودريغز وجوليان لاكاموار على بودان ليفشوك ودانيل افدوكيموف بنتيجة 6-3 و6-2.

ختام الموانع

تختتم اليوم منافسات بطولة تحدي الموانع التي يشارك فيها أكثر من 400 رياضي من الرجال والسيدات من محبي رياضات المغامرة والتحدي من مختلف الجنسيات والأعمار، وتشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين للفوز بجوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم.

سلة الكراسي تتواصل

تتواصل تصفيات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يلتقي في الساعة 9:30 مساء اليوم فريق ماي دبي مع فريق محاكم دبي، تليها مباراة فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات في الساعة 10:10 مساءً، ويلتقي فريق هيئة تنمية المجتمع مع فريق مركز وريزيدنس البستان في الساعة 10:50 مساءً، كما يلتقي فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي في الساعة 11:30 مساءً، وتتواصل المباريات يومياً حتى يوم 28 مارس، الذي تقام فيه المباراة النهائية في مجمع ند الشبا الرياضي.

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