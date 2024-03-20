«الرئاسة» و«العاصفة» تحصدان كأسي الإيذاع في «ختامي المرموم»

اختتمت، في ميدان المرموم ظهر أمس، منافسات سن الصغار في مهرجان المرموم التراثي ((ختامي المرموم))، بعد وصول الحدث إلى محطة رموز الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي توج الفائزين بالرموز.

واشتملت منافسات أمس لسن الإيذاع على 20 شوطاً أقيمت لمسافة 6 كلم، أبرزها الأشواط الأربعة الأولى لكأسي المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات، وبندقيتان للإيذاع الجعدان المفتوح والمحليات.

وحلقت ((النهضة)) لهجن الرئاسة بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري وفي زمن بلغ 8:47:5 دقائق. وانتزع ((المرسل)) بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد خالد عبدالله العطية مسجلاً زمناً قدره 8:44:4 دقائق.

وتألقت هجن العاصفة في ثالث الأشواط بعد أن تمكنت ((غارة)) بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات في توقيت بلغ 8:54:0 دقائق.

وعزز ((لاظي)) من انتصارات هجن الرئاسة بعد إضافته الرمز الثاني إلى شعار هجن الرئاسة بإحرازه بندقية الإيذاع الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري مسجلاً زمناً بلغ 8:49:9 دقائق.

من جهة أخرى تنطلق اليوم منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل في ميدان 8 كلم بميدان المرموم بإقامة ستة عشر شوطاً، منها ثمانية أشواط مخصصة لإنتاج هجن أبناء القبائل، وذلك لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأهدى محمد عتيق بن زيتون المهيري انتصارات هجن الرئاسة في سن الإيذاع وحصولها على كأس الأبكار المفتوح وبندقية الجعدان المحليات في مهرجان ختامي المرموم إلى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المنافسة بين الشعارات كانت قوية كما كان متوقعاً لها.

من جانبه، أهدى سعيد الشيخ من هجن العاصفة إنجاز كأس الإيذاع الأبكار المحليات الذي حققته ((غارة)) إلى جماهير هجن العاصفة ومحبي الشعار، وقال إن هذه البكرة انضمت إلى مؤسسة هجن العاصفة في أغسطس الماضي، وهي من إنتاج محمد سهيل بن عويضان العامري، الذي أهديه هذا الفوز، ومعه حمد بن نهيان العامري، مبدياً رضاه عن المطايا المشاركة بعد التواجد المستمر في المثلث الذهبي.

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