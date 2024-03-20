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بطولة دبي الدولية للجواد العربي تنطلق غداً

3/20/2024 7:20:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق النسخة الـ 21 للبطولة يوم غدٍ، وتستمر على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويصاحبها معرض دبي الدولي للخيل. وتعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي، واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة، ويبلغ عددها في هذه النسخة 205 خيول، من 15 دولة، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

وأكد زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن جميع اللجان الفنية والتنظيمية أكملت تجهيزاتها لانطلاق الحدث، والذي يتزامن للمرة الأولى مع شهر رمضان الفضيل.

وقال: ((عملت اللجنة العليا المنظمة على تجهيز المرافق، وإعدادها لتوفير كل المتطلبات للحضور من الملاك ومديري المرابط، والعاملين مع الخيل والجمهور)).

وأشار إلى أن نسخة هذا العام، تشهد مشاركة نخبة من أفضل خيول العالم، تشمل 6 خيول حاصلين على لقب بطولة العالم، الأمر الذي يجسد شكل المنافسة العالي المنتظر.

وقال: ((يقام بالتزامن مع بطولة دبي للجواد العربي، معرض دبي الدولي للخيل، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول)).

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