75 هدفاً في 16 مباراة بكأس منصور بن زايد لكرة القدم

اختتمت، مساء أول من أمس، مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تقام في نسختها الحادية عشرة، بملاعب فندق قصر الإمارات، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر حتى 28 مارس الجاري.

وتشهد البطولة غزارة تهديفية واضحة، إذ ارتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة، بعد مرور جولتين، إلى 75 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 4.6 أهداف في كل مواجهة، وتعد المجموعة الرابعة الأكثر غزارة على مستوى التسجيل بـ ((27 هدفاً))، والمجموعة الأولى الأقل في الجانب التهديفي بـ ((8)). وحافظ فريقان فقط على نظافة شباكهما في أول جولتين، هما مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويتشارك ثنائي مكتب الشؤون القانونية، عبد الرحمن جمال وضياء محمد، في صدارة هدافي البطولة، بـ 5 أهداف لكل منهما، ويأتي خلفهما ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ((4 أهداف)).

وكان فريقا مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حجزا مقعديهما في ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعد وصولهما إلى النقطة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، عقب تفوقهما على فندق قصر الإمارات ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وحسم الفريقان تأهلهما بعد مرور جولتين، وتعد المجموعة الرابعة الوحيدة التي تم حسم التأهل فيها من أول جولتين، على أن يلتقي مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأحد المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، فيما يواجه فندق قصر الإمارات فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ذات اليوم لتحسين المراكز، كونهما بلا نقاط.

تنافس

من جهته، أوضح خالد السويدي عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة عمدت إلى إقامة قرعة في دور الـ 8 من البطولة، من أجل زيادة مستوى المنافسة بين جميع الفرق، مشيراً إلى أن القرعة ستضع أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على ألا يلتقي في ربع النهائي فريقان تأهلا من مجموعة واحدة، وهو ما يضمن تقديم أفضل المستويات إلى آخر جولة.

وأشاد عضو اللجنة المنظمة بارتفاع المستوى الفني في النسخة الحادية عشرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز