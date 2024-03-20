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الهلال السوداني يشارك في الدوري التنزاني

3/20/2024 7:20:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت تنزانيا على مشاركة نادي الهلال بطل السودان في دوريها الكروي اعتباراً من الموسم المقبل كما أعلن مسؤول الاتحاد التنزاني، أمس، وتوقفت الأحداث الرياضية في السودان نظراً للأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة التي تعيشها البلاد، بعد مرور قرابة عام على النزاع.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التنزاني لكرة القدم كليفورد ماريو نديمبو: ((تلقينا طلباً من الهلال للعب في الدوري التنزاني الممتاز وقد تمت الموافقة على هذا الطلب))، وتابع ((نعمل الآن على بعض الإجراءات قبل بداية الموسم الجديد)) الذي ينطلق في أغسطس المقبل)). ولن تُحتسب نتائج الهلال في الدوري وبالتالي لا يمكن له أن يتوج بطلاً بل إن كل مبارياته ستحسب على أنها ودية.

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