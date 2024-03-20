برازيلي وأرجنتيني يتقاسمان صدارة هدافي «الهواة»

على الرغم من أن فريقيهما لا يدخلان ضمن دائرة الأندية المرشحة للصعود لدوري أدنوك للمحترفين، إلا أن ثنائي دوري الدرجة الأولى ((الهواة))، البرازيلي الكساندر ميدريوس لاعب التعاون والأرجنتيني لويس مارسيلو نجم هجوم يونايتد اف سي، يتربعان على صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى بمجموع 32 هدفاً مناصفة بينهما إذ سجل كل لاعب 16 هدفاً، وخاض ميدروس 21 مباراة بواقع 1584 دقيقة في الدوري مقابل 21 مباراة أيضاً لمارسيلو بواقع 1570 دقيقة، ولا تزال شهية اللاعبين مفتوحة على إحراز مزيد من الأهداف في قادم المباريات حتى يحظى أحدهما بجائزة هداف دوري الهواة مع نهاية المسابقة إذا استمرت الأمور على ما هو عليه، ويبدو أن لقب الهداف سيكون على سطح صفيح ساخن هذا الموسم في ظل الفارق الضئيل بين اللاعبين، إذ يملك الإنجليزي بينك افوبي محترف الظفرة 13 هدفاً، يليه الثنائي المالي الحساني تامبورا لاعب العروبة، والفونسو جاسما نجم دبا الفجيرة بـ 12 هدفاً، ثم محمد المربوعي لاعب دبا الفجيرة أيضاً بعشرة أهداف، ثم يأتي 4 لاعبين برصيد 9 أهداف وهم: فاندر فييرا لاعب العربي، ولامار اونيل لاعب الذيد، بابي بكاري لاعب يونايتد، جيلمار سيلفا مهاجم دبا الحصن.

وخلت قائمة الهدافين من الأسماء المعروفة على غرار البرازيلي ديغو فارياس اللاعب الذي تربع على عرش هدافي الهواة لأكثر من 4 مواسم متتالية، حيث أبعدته الإصابة عن فريق الظفرة هذا العام، كما أن القائمة شهدت غياباً تاماً للاعبين المواطنين، حيث يحتل الأجانب المراكز العشرة الأولى، ويظهر اسم اللاعب المواطن محمد علي صنقور لاعب الجزيرة الحمراء برصيد 6 أهداف في المركز 17.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز