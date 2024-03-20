«الأبيض» يلتقي اليمن الليلة بطموح مواصلة الصدارة

يلتقي في العاشرة من مساء اليوم، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره اليمني على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويتطلع ((الأبيض)) إلى مواصلة مشواره الناجح في التصفيات وتحقيق انتصاره الثالث والوصول للنقطة التاسعة للاقتراب بشكل كبير من حسم التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، إلى جانب حسم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، إذ إن الفوز يقطع بالمنتخب خطوة كبيرة إلى المرحلة الأهم من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال والغائب منذ عام 1990، وللمشاركة السابعة في النهائيات القارية لبطولة كأس آسيا.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على نيبال 4 - 0 والبحرين 2 - 0، فيما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع البحرين.

تحفيز

من جهته، حرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على تحفيز لاعبي المنتخب الوطني، حيث التقى معاليه أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب قبل المران الأساسي على ملعب جامعة نيويورك استعداداً لمواجهة اليمن.

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أعضاء المنتخب بمناسبة شهر رمضان المبارك، مجدداً ثقته فيهم وفي قدراتهم على تحقيق النتائج المرجوة خلال مشوار التصفيات الحالية، وكذلك البطولات المقبلة. وأكد معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر شابة وموهوبة أثبتت قدراتها خلال المسابقات المحلية، إلى جانب بقية العناصر من أصحاب الخبرة الذين يلعبون دوراً بارزاً في صفوف الأبيض من الناحيتين الفنية والنفسية، مشيداً كذلك بلاعبي نادي العين الذين قدموا مستوى مميزاً مع بقية زملائهم في مباراتي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي النصر السعودي، أهلهم إلى نصف النهائي، متمنياً لهم التوفيق في الدور المقبل.

وأعرب لاعبو منتخبنا الوطني عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تركت الأثر الكبير في نفوسهم، خاصة وأن كلمات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم دائماً ما تكون محفزة لهم على تقديم أفضل أداء.

معسكر

تعد مباراة اليوم الظهور الأول لـ((الأبيض)) منذ كأس آسيا 2023 في قطر التي ودعها المنتخب من دور الـ 16 بالخسارة أمام طاجيكستان، إذ يسعى المنتخب الوطني إلى الظهور بشكل أفضل عما كان عليه الحال في البطولة القارية التي لم تتحقق معها الطموحات، ومحاولة مصالحة جماهير ((الأبيض)) الحزينة بسبب الأداء والنتائج الأخيرة، حيث يتحول التركيز الآن على المشوار الأهم بحلم التأهل المونديال.

واستعد المنتخب الوطني للمواجهة بمعسكر داخلي في العاصمة أبوظبي، خاض خلاله المنتخب تدريبات يومية على ملاعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على التركيز على النواحي الفنية والخططية نظراً لضيق الوقت، حيث امتد المعسكر لمدة 5 أيام.

ويدرك بينتو أن الفوز على اليمن اليوم يمنح المنتخب دفعة كبيرة ويعيد جزءاً كبيراً من الثقة خاصة قبل المواجهة الثانية المنتظرة مع اليمن يوم 26 مارس الجاري في لقاء الإياب المقرر في السعودية، حيث الفوز في المباراتين يضمن التأهل رسمياً.

خطة هجومية

ويتوقع أن يعتمد بينتو على خطة هجومية وضغط منذ بداية اللقاء على المنتخب اليمني بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، وسيكون الاعتماد على أغلبية من نفس الأسماء التي خاضت مع المنتخب مباريات كأس آسيا وإمكانية منح بعض العناصر الجديدة المنضمة للمنتخب لأول مرة فرصة المشاركة سواء في مباراة اليوم أو المباراة القادمة في الإياب، ولكن النسبة الأكبر ستتركز على الشق الهجومي الذي يسعى بينتو إلى الوصول لأفضل شكل وعناصر قادرة على أن تمثل الخط الهجومي للمنتخب في المرحلة المقبلة، لاسيما سلطان عادل الذي أصبح المهاجم الذي يعتمد عليه المدرب البرتغالي في ظل استبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت.

مواجهات

ولن تكون مواجهة اليوم الأولى لـ((الأبيض)) أمام نظيره اليمني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن القارة الآسيوية، إذ إنها المواجهة الرسمية الخامسة التي ستجمع بين المنتخبين، إذ سبق أن التقى ((الأبيض)) بالمنتخب اليمني 4 مرات في تصفيات آسيا لكأس العالم. في المقابل يخوض منتخب اليمن المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل عن المجموعة، حيث يقود المنتخب المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، وخاض منتخب اليمن معسكراً في السعودية قبل أن يؤدي حصتين تدريبيتين في أبوظبي.

تحكيم عراقي

ويدير المباراة طاقم تحكيم من العراق بقيادة مهند قاسم ((ساحة)) واثق مدلل ((مساعداً أول)) أحمد صباح ((مساعداً ثانياً)) يوسف سعيد ((حكماً رابعاً)) وعبدالرحمن الزيد من المملكة العربية السعودية مقيماً للحكام والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.

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