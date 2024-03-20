علم النفس الإداري: كيف أنقذنا؟

أدرك العلماء أن الإدارة ليست نظماً، وآليات عمل، وإجراءات فحسب، بل هي حاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع البشر. من هنا تراكمت آلاف الأبحاث التي توغلت في النفس البشرية لمعرفة ماذا يحدث فيها في مواقف عدة في بيئات العمل.

ولأن نشوء علم الإدارة تزامن مع الثورة الصناعية التي انطلقت في بريطانيا مع اكتشاف المحركات البخارية، صارت هناك حاجة إلى تعلم كيف نحتوي العمال ونفهم دوافعهم، وانفعالاتهم، وأحاسيسهم وغيرها، ولهذا تكون علم النفس الإداري كفرع من فروع علم النفس الصناعي التنظيمي، غير أنه أصبح الآن أوسع من نطاق المعامل والمصانع، فصارت الشركات العابرة للقارات تحتاج إلى فهم تلك الجموع البشرية الهائلة التي تعمل في مرافقها.

وعليه فإن علم النفس الإداري يحاول تطبيق علم النفس السلوكي على شاغلي المناصب بشتى مستوياتها والمرؤوسين والعمال، ويسلط الضوء على التحديات النفسية التي تعترضهم.

وقد أسهم علم النفس الإداري في تقديم حلول وفهم أسباب ضغوطات العمل مثلاً، والسيطرة على السلوكيات النفسية الضارة للعاملين، وأسهم في رفع كفاءة الأداء، فالمرء عندما لا يعرف نفسه من خلال اختبارات الشخصية يصعب عليه تقبّل النقد الموجّه إليه من العاملين معه.

ما أكثر المسؤولين الذين يتجاهلون سهام نقد من حولهم! لأنهم يعتبرون أن شهادتهم مجروحة أو منحازة ضدهم، غير أن علم النفس الإداري صار يستعين باختبارات علمية موثوقة تقدم للفرد دليلاً على نقاط قوته ووضعه، أو تقدم وصفاً دقيقاً لشخصيته، ولذلك كثيراً ما نقول إن المرء لن يستطيع فهم ردود أفعال الآخرين تجاهه ما لم يفهم نفسه، وهذا ما يبرر أسباب عدم فهم نفور الموظفين من مسؤولهم الذي لم يدرك حتى الآن أنه يعاني من مشكلة مستأصلة في التواصل، أو عدم الإنصات، أو كثرة المقاطعات غير المبررة. وربما لم يأخذ اختباراً يؤكد له أنه يعاني فرط الحركة أو تشتت الانتباه، أو ربما يعاني من اكتئاب حاد يتطلب تدخلاً نفسياً.

بعض المسؤولين لم يتسنَّ له الحظ لمعرفة أنه يعاني من مشكلة نفسية مرتبطة في فوبيا اتخاذ القرار. وعلى النقيض قد لا يعلم هذا المسؤول أنه إنسان عبقري في إبداعه، والمبدعون يفكرون بطريقة غير تقليدية لا يستوعبها الناس العاديون. وربما يتمتع بمقدرة خارقة على التفكير السريع، أو قدرات رياضية، أو مقدرة على التفكير التحليلي أو النقدي العميق لا يمكن أن يجاريه من حوله.

ولهذا نقول إن علم النفس الإداري قدم لنا طوق النجاة، حيث أصبح يساعدنا على فهم ذواتنا ثم فهم من حولنا، وهذا ما يجعله يقدم حلولاً عديدة، منها حلول لإدارة التوتر، والتعامل مع الشخصيات الصعبة، وفهم الاضطرابات السلوكية العارضة والمزمنة في فريق العمل. علم النفس الإداري يمكننا كذلك من معرفة كيفية حل النزاعات التي تدور حول عقدة نفسية نحاول تجنب التصادم معها أملاً في إنجاز مهام العمل بأقل الأضرار الممكنة.

ومن أمثلة علم النفس الإداري، التي أنقذتنا نظرية ((إكس وإي))، قدمها الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دوغلاس ماكغريغوري عام 1960، التي توصلت إلى أن هناك نهجين إداريين، أحدهما تطغى عليه النظرة التشاؤمية للعاملين، الذين ينتهى بهم المطاف إلى وقوع نتائج سيئة بالفعل. والنهج الآخر يتحلى بالإيجابية التي سرعان ما يحصلون على ثمراتها بتحقيق نتائج أفضل.

ربما يشعر البعض أن تلك السلوكيات التي كشفها علم النفس الإداري بأنها بديهية، غير أنها في الواقع أنقذت ملايين البشر بعدما عرفوا كيفية التعامل مع المحيطين بهم.