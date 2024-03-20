«الأبيض» والصدارة المونديالية

قبل أن يخوض ((الأبيض)) الإماراتي مباراته الثالثة أمام المنتخب اليمني الشقيق اليوم في التصفيات الأولية المؤهلة لمونديال 2026، دعونا نتذكر جميعاً أن المنتخب يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على نيبال بالأربعة، وعلي البحرين بهدفين، ونحن بالطبع لا نرضى إلا بالاستمرار في الصدارة التي يطاردنا من أجلها ليس المنتخب البحريني فحسب برصيد 3 نقاط، بل المنتخب اليمني أيضاً الذي له الرصيد نفسه، وأهمية الاستمرار في الصدارة ليست بخافية على أحد، فهي تضمن لك الانتقال المريح إلى الدور المقبل الحاسم، فهو مكمن الصراع الحقيقي لخطف بطاقة المونديال.

مثل هذه الأدوار التمهيدية التي نحن بصددها تتطلب الحذر، فهي رغم سهولتها الظاهرة إلا أنها أحياناً تكون خادعة بخاصة إذا رأيت نفسك فيها أقوى من الآخرين.

ولكي يتحقق هدف مواصلة الصدارة لا يجب أن تفوتنا بعض النقاط المهمة وأراها كما يلي: أولاً: لكي يتحقق الفوز تحديداً على اليمن لابد من أخذ الأمر باهتمام إضافي حتى نتفادى إشكالية المفاجآت التي يحبها المنتخب اليمني لاسيما مع أشقائه العرب.

ثانياً: أنه لابد من الأخذ في الاعتبار التطور الملحوظ الذي تعيشه الكرة اليمنية ، وبناء عليه لابد أن نكون على قناعة داخلية بأن المسألة ليست سهلة، وأن الفوز لن يأتي إلا بالجهود المضاعفة.

ثالثاً: أن النقاط الثلاث ستفتح طريق التأهل عبر مباراة العودة يوم الثلاثاء.

رابعاً: وهذا هو الأهم أن جماهير المنتخب تريد أن تراه في فورمة أخرى تكون أفضل مما ظهر عليها قبل فترة خلال نهائيات كأس آسيا في قطر.

آخر الكلام

نتمناها سهرة رمضانية جماهيرية مفرحة باستاد آل نهيان بأبوظبي الليلة، فالمونديال حلم جميل ما أحلى الرجوع إليه.