الدعابة فاكهة القلب

أعظم مُسكن للآلام هو الضحك، ذلك عندما تضحك تسترخي أعصابك، فعند الضحك يفرز الجسم هرمون الأندروجين، المسؤول عن رفع الروح المعنوية، فالضحك علاج للكثير من الآلام النفسية والكآبة والحزن، فعندما تداهمنا الديون والأمراض، لن يفيدنا الحزن ولا البكاء، ولكن النظر للجانب المشرق أمر ضروري، لذلك يمكننا العودة لتذكر مراحل الطفولة.

فالضحك وسيلة للسلامة النفسية والجسدية، إن أهم مسؤولية تجاه الآخرين أن نسعد أنفسنا، لأن حالتنا النفسية بالضحك تتحسن وتحسن قدرتنا على الضحك، ويرغب الآخرون في صحبتنا، لذلك فإن الدعابة لها قيمة كبيرة في حياتنا، الحياة الاجتماعية تتطلب الكثير من الفنون في التعامل مع الآخرين، ويعد التواصل الجيد مع الناس أول علامات النجاح، قد نعاني من بعض المشكلات في موضوع التواصل مع الآخرين، وبالأخص في مواقع العمل، أو في المناسبات الاجتماعية الأسرية، أو مع الأصدقاء، نصطدم في البعض ممن يجيدون استفزازنا، ويوضح الحسن البصري ذلك أكثر، بعبارته الحكيمة: اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبونك.

ولكن الأكثر حكمة، من يستطيع التعامل مع الآخرين برحابة وسعة بال.

تدخل الدعابة ضمن الذكاء الاجتماعي، هذه الفئة التي تلقى الكثير من النجاح والقبول من الجميع، حيث تجيد فن الدعابة والتواصل مع الآخرين، ونجد لهم قبولاً كبيراً في المجالس وأماكن العمل، يستطيعون التعامل مع الحياة بطريقة ذكية، ولديهم قدرة على تنظيم المجموعات، والوصول إلى حلول بأقل المشاكل، وبالإضافة إلى القدرة على إقامة العلاقات الاجتماعية، لهذا، فإن الدعابة تعد مهارة حياتية يحتاجها الجميع.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بحس دعابة عالٍ، يتمتعون بصحة جيدة، وقدرة كبيرة على مواجهة القلق، كما أظهرت الأبحاث أن الفكاهة لها دور كبير في تعزيز المناعة في الجسم، دعونا نستمع لنصيحة الأديب والصحافي الفرنسي نيكولا شامفور، حين يقول: الأيام التي لا نضحك فيها، هي أيام أهدرناها. ولنجعل كل أيامنا فرحاً وسعادة ودعابة، وذلك لصحة قلوبنا.