Thursday, 21 March 2024 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدعابة فاكهة القلب

3/20/2024 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعظم مُسكن للآلام هو الضحك، ذلك عندما تضحك تسترخي أعصابك، فعند الضحك يفرز الجسم هرمون الأندروجين، المسؤول عن رفع الروح المعنوية، فالضحك علاج للكثير من الآلام النفسية والكآبة والحزن، فعندما تداهمنا الديون والأمراض، لن يفيدنا الحزن ولا البكاء، ولكن النظر للجانب المشرق أمر ضروري، لذلك يمكننا العودة لتذكر مراحل الطفولة.

فالضحك وسيلة للسلامة النفسية والجسدية، إن أهم مسؤولية تجاه الآخرين أن نسعد أنفسنا، لأن حالتنا النفسية بالضحك تتحسن وتحسن قدرتنا على الضحك، ويرغب الآخرون في صحبتنا، لذلك فإن الدعابة لها قيمة كبيرة في حياتنا، الحياة الاجتماعية تتطلب الكثير من الفنون في التعامل مع الآخرين، ويعد التواصل الجيد مع الناس أول علامات النجاح، قد نعاني من بعض المشكلات في موضوع التواصل مع الآخرين، وبالأخص في مواقع العمل، أو في المناسبات الاجتماعية الأسرية، أو مع الأصدقاء، نصطدم في البعض ممن يجيدون استفزازنا، ويوضح الحسن البصري ذلك أكثر، بعبارته الحكيمة: اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبونك.

ولكن الأكثر حكمة، من يستطيع التعامل مع الآخرين برحابة وسعة بال.

تدخل الدعابة ضمن الذكاء الاجتماعي، هذه الفئة التي تلقى الكثير من النجاح والقبول من الجميع، حيث تجيد فن الدعابة والتواصل مع الآخرين، ونجد لهم قبولاً كبيراً في المجالس وأماكن العمل، يستطيعون التعامل مع الحياة بطريقة ذكية، ولديهم قدرة على تنظيم المجموعات، والوصول إلى حلول بأقل المشاكل، وبالإضافة إلى القدرة على إقامة العلاقات الاجتماعية، لهذا، فإن الدعابة تعد مهارة حياتية يحتاجها الجميع.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بحس دعابة عالٍ، يتمتعون بصحة جيدة، وقدرة كبيرة على مواجهة القلق، كما أظهرت الأبحاث أن الفكاهة لها دور كبير في تعزيز المناعة في الجسم، دعونا نستمع لنصيحة الأديب والصحافي الفرنسي نيكولا شامفور، حين يقول: الأيام التي لا نضحك فيها، هي أيام أهدرناها. ولنجعل كل أيامنا فرحاً وسعادة ودعابة، وذلك لصحة قلوبنا.

MENAFN20032024000110011019ID1108003090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث