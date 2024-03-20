دول الخليج العربي ودورها في الاستقرار العالمي

منذ القدم، حظيت منطقة الخليج العربي باهتمام عالمي، بوصفها ممراً مائياً مهماً، يربط بين الشرق والغرب، ومنطقة ذات حضارة إنسانية غائرة في القدم. فقد عاش على أرضها أصحاب الديانات الثلاث، وترعرعت فيها أجيال من أبنائها، مارست ليس فقط التجارة مع دول العالم، بل نقل الثقافات من بلد إلى آخر.

فقد كانت شعوب الخليج، ومنذ القدم، رائدة في التبادل التجاري، الذي خدم الاقتصاد العالمي. وقد أدركت الدول الاستعمارية الكبرى هذه الأهمية الاستثنائية، وسعت بكل قوتها لإخضاع المنطقة بأسرها، ووضعها تحت سيطرتها، حتى تحتفظ بحق السيطرة على البحار. فلا سيطرة على بحار الشرق، دون السيطرة على الخليج.

وفي القرون الماضية، لم تكن دول الخليج تملك السيطرة على مواردها، فقد وقعت معظمها تحت السيطرة الأجنبية. فالسيطرة على الخليج تمنح الدولة المسيطرة التحكم في واحد من أهم المضائق العالمية، والتحكم في التجارة العالمية، وموارد الاقتصاد الأخرى. دام هذا الوضع حتى استقلال دول الخليج، وامتلاكها كامل سيادتها وسيطرتها على أرضها ومواردها الاقتصادية والاستراتيجية، ومنها موقعها الاستراتيجي.

ومنذ استقلالها، بدأت دول الخليج تكتسب نفوذاً متزايداً على الساحة العالمية، ليس فقط بحكم أنها مزود للنفط، بل بسبب موقعها الاستراتيجي، خاصة مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

فتلك التحولات تهدف، ليس فقط إلى إعادة صياغة المشهد السياسي، بل تشكيل عالم جديد مبني على شراكات وتحالفات استراتيجية واقتصادية جديدة. لذا، سعت دول الخليج إلى عقد الشراكات والتحالفات الاستراتيجية والاقتصادية مع دول الجوار، ومع تلك الدول المهتمة بنشر ثقافة السلام في العالم.

فقد أدركت دول الخليج العربي أنها تعيش وسط إقليم مضطرب، بحكم طبيعته الجيوسياسية، وأنها إذا لم تسعَ إلى إشاعة ثقافة السلم والحوار، فإنها سوف تدفع بإقليم الشرق الأوسط كله إلى حافة التدهور، خاصة أن دول الخليج تمتلك كل المقومات التي تجعل دورها مقبولاً بين دول العالم.

دور دول الخليج في إشاعة السلم والاستقرار في العالم واضحة، فمن خلال الشراكات والتحالفات مع دول آسيا وأفريقيا والدول اللاتينية، حظيت دول الخليج بقبول مؤثر، وقامت بدور فاعل، من خلال مساعيها لنزع فتيل الأزمات، وتخفيف الصراعات والحروب، ووقف العنف.

فمثلاً، دورها في الوساطة في روسيا أعطاها حجماً كبيراً على الساحة العالمية. كما أن الشراكات التي عقدتها مع مجموعة العشرين وبريكس، أو من خلال استقطابها للفعاليات العالمية على أرضها، فإن دول الخليج تأمل في لعب دور فاعل ومؤثر في إشاعة السلم والسلام في العالم، إذ إن دورها مقبول من كل الأطراف، بحكم أنها تتجنب المنافسات الدولية، وتعطي الأولوية لمصالحها الوطنية، من خلال شراكات دولية متنوعة، تخدم اقتصادها، وتهدف إلى تخفيف التوتر العالمي.

ولم تتخط دول الخليج في مساعيها لإحلال السلام الخطوط الحمراء التي اختطها الشركاء، كما أنها تحترم في كل تعاملاتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

من ناحية أخرى، فإن دورها في المساعدات الإنسانية والإغاثية أعطاها المصداقية والقبول بين دول العالم، كلاعب مؤثر وفاعل. فالهدف الأساسي من تلك المساعدات، هو تخفيف الفقر، وإحلال السلام في العالم، وخدمة التنمية العالمية، إذ إن عدم الاستقرار في العالم يعيق السلم، كما يلعب دوراً سلبياً في حل الخلافات الدولية العالقة.

ودول الخليج تهدف، ليس فقط إلى تحقيق الاستقرار الداخلي، بل أيضاً تحقيق الاستقرار العالمي.

دول الخليج نجحت في كسر ذلك الحاجز الذي فرضته حالة انقسام العالم إلى قسمين، ونجحت في الولوج إلى المسرح العالمي كلاعب مؤثر ومحايد، من خلال إقامة شراكات جديدة متنوعة مع دول كالصين والهند، والبرازيل، ودول أفريقيا وغيرها.

كما نجحت في إقامة تحالفات هدفها إشاعة السلم العالمي. وكل تلك الجهود السياسية والدبلوماسية، تصب في النهاية، ليس فقط في مصلحة دول الخليج الداخلية، ولكن أيضاً في المصلحة العالمية.