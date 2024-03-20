أم كلثوم في كتاب فيكتور سحاب

للمؤرخ والناقد الموسيقي الفلسطيني - اللبناني د.فيكتور سحاب كتاب من 352 صفحة نشره سنة 1987 عن دار العلم للملايين تحت عنوان ((السبعة الكبار في الموسيقى العربية)). في هذا الكتاب المهم تناول المؤلف من خلال دراسة مفصلة كل ما يتعلق بسبعة من أعلام وعباقرة الموسيقى العربية المعاصرة والتعبير المسرحي والتمثيلي والسينمائي، وهم: سيد درويش، محمد القصبجي، محمد عبدالوهاب، رياض السنباطي، أم كلثوم، زكريا أحمد، أسمهان.

بدأ سحاب كتابه بمقدمة جميلة قال فيها: ((في الفترة من 1904 إلى 1934 ظهرت في مصر مبتكرات تكنولوجية غربية أحدثت أثراً خطيراً في الموسيقى العربية، فدخل الفونوغراف ليحل محل الحفلات والمسارح وسيلة لنشر النتاج الموسيقي والغنائي، وتطورت صنعة المسرح الغنائي تمثلاً بالأوبرا الإيطالية التي أخذ المصريون يشاهدونها في مدنهم منذ عصر الخديوي إسماعيل، ثم ظهرت أول الأفلام المصرية سنة 1927، وأول الأفلام الغنائية سنة 1932، وسرعان ما ظهر الميكرفون، وتأسست الإذاعة المصرية سنة 1934، فأحدثت هذه المبتكرات تبدلات تعصى على محاولة الحصر، فغيرت كثيراً من ملامح الموسيقى والغناء العربيين في مصر ثم في الوطن العربي)).







في الفصل الخاص بكوكب الشرق أم كلثوم نقرأ أنها بدأت الغناء في سن الثالثة عشرة، منشدة الموشحات الدينية، وحينما استقرت بالقاهرة سنة 1923، راح صديق والدها الشيخ أبوالعلا محمد يلحن لها قصائد فصيحة من روائع الشعر العربي لم يبق منها محفوظة على أسطوانات سوى عشر (بحسب المؤلف) وهي: ((الصب تفضحه عيونه)) (أول قصيدة غنتها الست وذلك في عام 1924 وهي من كلمات أحمد رامي)، و((وحقك أنت المنى والطلب)) لشيخ الأزهر السابع الإمام عبدالله الشبراوي، و((أقصر فؤادي))، و((مثل الغزال نظرة)) لصفي الدين الحلي، و((يا آسي الحي)) لإسماعيل باشا صبري، و((أفديه إنْ حفظ الهوى)) و((أماناً أيها القمر المطل)) و((قل للبخيلة سلاماً تورعاً)) لابن النبيه المصري، و((أكذب نفسي)) لبكر بن النطاح الحنفي، و((كم بعثنا مع النسيم سلاماً)) لإبراهيم حسني ميرزا. هذا علماً بأن القصائد تمثل نحو 26% من مجمل أعمال أم كلثوم.







ونجد في الفصل أيضاً رصداً لأغاني الست منذ بداية مشوارها الفني (في 1923) وحتى وفاتها (في 1975)، لكن هناك أغنيات لم تنسب إلى مؤلفها الحقيقي، مثل أغنية ((نشيد الجامعة)) المعروفة أيضاً باسم ((شباب النيل)) في عام 1937، التي نسبت خطأ إلى عبدالفتاح مصطفى بدلاً من أحمد رامي. وأيضاً أغنية ((أقصر فؤادي)) التي نسبت خطأ إلى أحمد رامي بدلاً من إسماعيل باشا صبري. إلى ذلك، هناك بعض الكلثوميات التي لم تذكر في الكتاب، منها :

((طالت ليالي العيد)) (1935) كلمات رامي وألحان محمد القصبجي.

((غريب على باب الرجاء)) (1955) كلمات طاهر أبوفاشا وألحان كمال الطويل.

((يا سلام على الأمة)) (1965) كلمات عبدالفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي.

((يا شباب الثورة البيضاء)) (1957) كلمات صالح جودت وألحان محمد الموجي.

((يا سلام على عيدنا)) (1959) كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي.

((باسم مين)) (1961) كلمات أحمد شفيق كامل وألحان رياض السنباطي.

((شعب العراق ثار)) (1958) كلمات عبدالوهاب محمد وألحان رياض السنباطي.

((يا رسول الله خذ بيدي)) (1968) كلمات عبدالقادر الجيلاني وألحان صالح الشرقي.

ويتبين من قائمة أعمال الست أنها لم تغن من ألحان أي ملحن غير مصري سوى مرتين: ((وقفت أودع حبيبي)) للملحن اللبناني فريد غصن ( سنة 1941م)، ((يا رسول الله خذ بيدي)) للملحن المغربي صالح الشرقي ( سنة 1968م). لكنها لجهة الكلمات تعاونت مع شعراء غير مصريين كثر، فغنت من كلمات شاعر سعودي (الأمير عبدالله الفيصل)، وشاعر كويتي (أحمد مشاري العدواني)، وشاعر لبناني (جورج جرداق)، وشاعر سوداني (الهادي آدم)، وشاعر سوري (نزار قباني).. وغيرهم الكثير.