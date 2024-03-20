ماذا يفعل بنا الخوف؟

سئل كاتب مضى على اشتغاله بالكتابة أكثر من عشرين عاماً: ما الموضوع الذي تود أن تكتبه ولم تكتبه حتى الآن؟ فقال كأن الإجابة كانت جاهزة على طرف لسانه: أتمنى أن أكتب في كل المواضيع التي تمنيت أن أكتبها لكنني كنت خائفاً وما زلت حتى اليوم خائفاً من الاقتراب منها والكتابة حولها!

وهل يخاف الكاتب من الكتابة؟ نعم يخاف حين يكبر الرقيب في داخله، ويصير الخوف فيه كغابة، فيخيل إليه أن كل موضوع ملتبس قد يتحول إلى لغم يمكن أن ينفجر في طريقه بغتة! هل هذا الخوف حقيقي أم أنه مجرد وهم في عقل الكاتب؟ يقول المثل لا يوجد دخان بلا نار، قد لا يكون الأمر بتلك المبالغة التي يتخيلها البعض وقد يكون أسوأ، المهم أن هناك جذراً لهذا الخوف في أرض الواقع الذي يتحرك فيه الكاتب، والخوف كما يقول نجيب محفوظ، قد لا يمنع عنك الخطر لكنه قد يمنعك من الحياة ويحول حياتك إلى جحيم!

هناك خطر كبير من وجود قائمة بمحظورات اجتماعية أو سياسية أمام الكاتب أو المفكر أو المثقف بحيث يمنع من الحديث أو الكتابة أو النقاش أو القراءة أحياناً في موضوعات محددة، قد يعاقب بأشكال مختلفة من العقوبات لو أنه تجاوز قانون المنع هذا وكتب أو تحدث أو ... وهنا تتراكم ظلمات بعضها فوق بعض حول أمور عديدة يحجبها الجهل والمنع والخوف.. لذلك عندما يظهر من يخترق هذه الظلمة ويشعل شمعة في وجه ذلك كله، ترتفع الأصوات المستاءة والمعترضة والرافضة، والخائفة من حدوث الكارثة!

تثير الكثير من الأعمال الدرامية اليوم، قضايا ملتبسة جداً، في الدين والتاريخ والسياسة، وفي ظل انعدام الحقائق والحريات، تصطدم هذه الأعمال مع قناعات الناس التي لم تعتد على المعرفة والنقاش بقدر ما اعتادت على التسليم والاستسلام، لذلك يكثر الجدل والصراعات والمعارك الكلامية التي لا تقود إلى نتيجة، لأن الكل يشتبك مع الكل من واقع الجهل ومن أرض الخوف لا أرض الحقائق.. وهذا هو السبب في أننا أمة عالقة في منتصف الطريق منذ قرون!