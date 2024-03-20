خمسة أشهر حتى يفهموا

بعد خمسة أشهر تنبهت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة قد تصل إلى جريمة حرب، واكتشفت بأن منع المساعدات الغذائية سلاح تجويع لا يقل خطورة عن أسلحة الدمار العسكرية!

لن نناقش الفهم المتأخر للوضع الإنساني في غزة من قبل تلك المنظمة، وهي التي تهب مع منظمات أخرى من أجل شخص واحد في كثير من البلاد، وتدافع باستماتة عن فئات شاذة أو منحرفة مخالفة لقوانين بلادها، والسبب بسيط لأننا نعرف أن هذه المنظمات، وإن كانت دولية، تدار من خلف الأستار بواسطة قوى الضغط العالمية، وهي معروفة في دفاعها عن الجرائم ما دامت هي التي ترتكبها أو أحد حلفائها!

هناك مئات الشواهد على أن ما يحدث في غزة جريمة حرب، ابتداء من العقاب الجماعي لسكان القطاع، والتدمير الممنهج للمناطق، وإزالة كل مقومات الحياة، دون تردد أو خشية من الصامتين، وضرب المستشفيات، وإجبار المدنيين على هجر مساكنهم، كل فعل من هذه الأفعال جريمة حرب، ومن يقول غير ذلك شريك فيها، أما من احتاج إلى 150 يوماً حتى ينطق فهذا له تعريف آخر!

يكفي كل المعنيين بأمور حقوق الإنسان أن يراجعوا تصريحات الوزراء المتطرفين في حكومة نتانياهو، وتلك التي ترأس جماعات الاستيطان، وبعض الحاخامات الذين صرحوا لقنوات تلفزيونية إسرائيلية، هؤلاء تحدثوا عن سلاح التجويع، ونادوا به، حتى لا يجد المواطن المدني مفراً من البحث عن مكان آمن بعيداً عن أرضه، فلماذا سد القائمون على المنظمات آذانهم ولجمت ألسنتهم كل هذه المدة؟!

وبعد كل ذلك، جاءت الحرب العدائية من نتانياهو ضد وكالة غوث اللاجئين، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات إلى مستحقيها، واتهمت بجرم هي غير مسؤولة عنه، وهو مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر، وتراكض كثيرون خلف هذه التهمة، وأوقفت دول كبرى تمويلها عن الوكالة، وهي تعلم بأن جهة العمل غير مسؤولة عن تصرفات العاملين بها خارج العمل!