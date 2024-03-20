«ميتا» تقترح خفض رسوم «فيسبوك» و«إنستغرام»

أكد مسؤول تنفيذي بارز في ((ميتا)) أن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في ((((فيسبوك)) و((إنستغرام)) إلى النصف تقريباً من 9.99 يوروهات إلى 5.99 يوروهات، بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.

يأتي اقتراح خفض الرسوم بعد موجة انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك دعت لتجنب نشر الإعلانات في ميتا بأوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.

وأطلقت شركة التكنولوجيا الخدمة في نوفمبر للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، ما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.

كما قالت ((ميتا)) إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.

وقال تيم لامب محامي ((ميتا))، في جلسة أمام المفوضية الأوروبية، ((أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر.. لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية)).

كما أضاف ((هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي ويجب إزالته سريعاً)). وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية عالمياً في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.