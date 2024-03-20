قتلى بضربة روسية في جنوب أوكرانيا

قُتِل 6 أشخاص في قصف روسي قرب مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي تشهد ضربات شبه يومية على ما أفاد حاكم المنطقة، فيما أدت هجمات ليلية إلى إصابة أشخاص عدة في وسط البلاد الشرقي.

وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تلغرام، إنَّ الجيش الروسي ((هاجم عدة سيارات فيها مدنيون)) قرب خيرسون ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

في منطقة دنيبروبيتروفسك، أدت ضربات ليلية إلى سقوط ستة جرحى بينهم طفلان في العاشرة من عمرهما على ما أفاد الحاكم المحلي سيرغيي ليساك عبر تلغرام ناشراً صوراً لمنازل مدمرة جزئياً.

وبالتوازي مع ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة في منطقة ساراتوف جنوب غرب روسيا في الساعات الأولى من صباح أمس فوق مدينة إنغلز، وفقاً للسلطات الإقليمية.

وقال الحاكم رومان بوسارجين على تليغرام إنه وفقاً للنتائج الأولية لم تقع إصابات أو أضرار من الحطام المتساقط في المدينة.

وتقع إنغلز -وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة- على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأسقطت روسيا بالفعل طائرات مسيرة مرات عدة في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار ((إنغلز 2)) العسكري، ووضعت موسكو قاذفات استراتيجية هناك لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

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