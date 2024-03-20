أطباء غربيون من مواقع القتال: انهيار النظام الصحي في غزة

قال أطباء غربيون زاروا قطاع غزة في الشهور الأخيرة خلال فعالية في الأمم المتحدة إن نظام الرعاية الصحية في القطاع انهار بشكل أساسي، مشيرين إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن ((فظائع مروعة)).

وعمل الأطباء الأربعة، وهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع فرق في غزة لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني منذ بدأت إسرائيل هجومها العسكري في أكتوبر.

وتذكر نيك ماينارد، وهو جراح زار غزة آخر مرة في يناير مع مؤسسة ((العون الطبي للفلسطينيين)) الخيرية البريطانية، أنه رأى طفلة مصابة بحروق شديدة لدرجة أنه رأى عظام وجهها.

وقال ماينارد جراح السرطان خلال الحدث الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ((كنا نعلم أنه لا توجد فرصة لبقائها على قيد الحياة ولكن لم يكن هناك مورفين لإعطائه لها... لذلك لم تكن ستموت وحسب بل ستموت وهي تتألم)).

وقال زاهر سحلول أخصائي الرعاية الحرجة في جماعة ميد جلوبال إن طفلة أخرى تبلغ من العمر سبع سنوات هي هيام أبوخضير وصلت إلى المستشفى الأوروبي في غزة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في 40 بالمئة من جسدها بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية على منزلها إلى مقتل والدها وشقيقها وإصابة والدتها.

وقال سحلول إنه بعد أسابيع من التأخير، تم نقلها إلى مصر لتلقي العلاج لكنها توفيت بعد يومين.

وحذر خبراء دوليون من أن الهجوم الإسرائيلي إبادة جماعية، وهي اتهامات تحقق فيها محكمة العدل الدولية. وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتصر على أنها تستهدف حركة حماس دون المدنيين. كما اتهمت الحركة باستخدام المدنيين دروعاً بشرية مؤكدة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وحذر الأطباء أيضاً من وقوع عدد كبير من القتلى إذا مضت إسرائيل في خطتها لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ماينارد ((إذا حدث غزو كبير لرفح، سنرى عدداً مروعاً من القتلى)).

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