قصف متبادل على الجبهة الشمالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان سخونة متزايدة، وزادت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل، وبالمقابل وسع ((حزب الله)) من عمليات القصف الصاروخي والمسير على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن مصدر ميداني قوله إن ((الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة القنطرة ما أسفر عن مقتل عنصر من ((حركة أمل))، وعلى أطراف بلدة الغندورية، وقصفت بالمدفعية أطراف بلدة عيتا الشعب، وقصفت دبابة ميركافا بلدة العباسية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية في قرية الغجر رشقات رشاشة باتجاه رعاة الماشية شرقي بلدة الوزاني في جنوبي لبنان وأعلن ((حزب الله))، في 3 بياناتٍ له، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود.
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