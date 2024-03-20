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قصف متبادل على الجبهة الشمالية

3/20/2024 7:20:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان سخونة متزايدة، وزادت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل، وبالمقابل وسع ((حزب الله)) من عمليات القصف الصاروخي والمسير على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن مصدر ميداني قوله إن ((الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة القنطرة ما أسفر عن مقتل عنصر من ((حركة أمل))، وعلى أطراف بلدة الغندورية، وقصفت بالمدفعية أطراف بلدة عيتا الشعب، وقصفت دبابة ميركافا بلدة العباسية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية في قرية الغجر رشقات رشاشة باتجاه رعاة الماشية شرقي بلدة الوزاني في جنوبي لبنان وأعلن ((حزب الله))، في 3 بياناتٍ له، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود.

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