وسط تفاقم الجوع.. ألمانيا تطالب إسرائيل بضمان توفير مزيد من الإمدادات إلى القطاع

في مخيم جباليا للاجئين، يحمل سكان غزة الجياع الأواني للحصول على بعض الحساء في شهر رمضان.

وبينما يتناول المسلمون حول العالم وجبات رمضان التقليدية والحلويات على الإفطار، يكون الحظ نصيباً لسكان القطاع المحاصر إذا عثروا على بقايا طعام أو رشفات ماء مع مرور أكثر من خمسة أشهر منذ اندلاع أحدث حرب في القطاع.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية لغزة قد تعد أسلوباً للتجويع يمكن أن يشكل جريمة حرب، وذلك بعد أن خلص تقرير مدعوم من الأمم المتحدة إلى احتمال حدوث مجاعة بحلول شهر مايو إذا لم تنتهِ الحرب.

وقال بسام الحلو أحد سكان مخيم جباليا شمال غزة إن ((هؤلاء أطفال فلسطين أطفال أبرياء يحتاجون إلى مقومات الحياة. كل هذا بسبب الحصار وهدم البيوت وما إلى ذلك)).

ودعا منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك لإنهاء الحصار قائلاً ((نرجو من الجميع إنهاء الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فكرامة المواطن الفلسطيني بأطفاله ونسائه لا يحتاجون إلا لمقومات الحياة)). ويخرج الأطفال من مراكز المساعدة المزدحمة حاملين ما يسد رمقهم في الأواني، ربما لبضع ساعات فقط حتى يداهمهم الجوع مرة أخرى.

موقف ألماني

وطالبت الحكومة الألمانية إسرائيل بالعمل على ضمان أمن العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في القطاع.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين أمس، إنه يجب حماية هؤلاء الأشخاص من الهجمات، وأردف: ((نطالب إسرائيل بشكل متكرر ببذل المزيد من الجهود لضمان توفير المزيد من الإمدادات للسكان المدنيين))، مشيراً إلى ضرورة وصول المزيد من المساعدات للفلسطينيين المحتاجين، وذلك في ضوء الوضع الكارثي في المنطقة.

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