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إسرائيل تنتقد قرار كندا بوقف تصدير الأسلحة إليها

3/20/2024 7:20:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتقدت إسرائيل قرار كندا بوقف صادرات الأسلحة إليها على خلفية الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: ((أنا آسف لأن حكومة كندا تتخذ هذه الخطوة التي تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس)). وأضاف: إن ((التاريخ سيحكم على أفعال كندا الحالية بقسوة)).

والثلاثاء أعلنت كندا أنها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحيفة ((تورونتو ستار)) المحلية: ((إنه أمر حقيقي))، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ((لن تكون رمزية فقط)).

وكان هذا الاقتراح جزءاً من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل كندا إلى إسرائيل سوى شحنات عسكرية ((غير فتاكة))، مثل معدات الاتصالات.

وقال مصدر حكومي كندي إنه ((لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير الماضي)).

وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتاداً عسكرياً بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقاً لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

وهذا الشهر قدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

والاثنين أصدر البرلمان الكندي قراراً غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.

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