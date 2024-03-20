رهان على مؤتمر المصالحة الليبي لطي صفحة الخلافات

أسابيع قليلة لا تزال تفصل الليبيين عن المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي سينعقد في مدينة سرت يوم الأحد 28 أبريل المقبل بحضور مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وخلال لقاء مع الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، قال عضو المجلس الرئاسي الليبي، المكلف بملف المصالحة عبد الله اللافي، إن ((المجلس يدعم مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نحو دفع المسار السياسي للتقدّم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون)).

كما بحث اللافي في لقاء مع سفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا، غي كورناي صمبا، الإعداد للمؤتمر المرتقب، الذي ينتظر أن يحضره الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالشأن الليبي التابعة للاتحاد الأفريقي مع عدد من وفود الدول الأعضاء.

صفحة الخلافات

ويعول الليبيون على أن يكون مؤتمر سرت الجامع، فرصة ملائمة لطي صفحة الأزمة السياسية في البلاد التي لا تزال تستعصي عن الحل منذ إطاحة نظام القذافي وانهيار منظومة الدولة قبل 13 عاماً.

وكان أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) أكدوا في بيان، ((أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة))، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل.

وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ((البيان)) إن هناك جهوداً حثيثة لضمان حضور الفرقاء الأساسيين، والزعماء القبليين، وإن دعوات ستوجه إلى القادة السياسيين والعسكريين، سواء في طرابلس أو بنغازي أو في بقية المدن الكبرى.

أبعاد النزاع

ويرى مراقبون أن هناك أبعاداً عدة للنزاع الليبي ستنعكس على ملف المصالحة، منها ما هو داخلي وما هو خارجي، وما هو سياسي وما هو اجتماعي وثقافي، وما هو أمني وعسكري، وأن الأمر لا يتعلق فقط بين أنصار النظام السابق والممسكين بالسلطة منذ 2011، وإنما بالمتضررين من كل الحقب السياسية منذ نشأة دولة الاستقلال، ومن أذى الميليشيات والجماعات المسلحة خلال السنوات الماضية، ومنها المدن والقرى والقبائل التي تعرضت للهجوم عليها أو للتهجير من أراضيها.

وفي هذا السياق، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في ((صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية))، وأشارت في بيان، إلى ضرورة ((وضع ضحايا الحرب في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية، وفي أي عملية عدالة انتقالية)) لا سيما مع قرب انعقاد مؤتمر المصالحة في أبريل المقبل بمدينة سرت شرق البلاد.

وينتظر أن يتم خلال الأيام القادمة عقد الاجتماع الأخير اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بمدينة مصراتة بعد اجتماعات طرابلس وبنغازي وسبها وزوارة والزنتان، والذي سيكون حاسماً بخصوص عدد من الملفات المهمة وفي مقدمتها ملف السجناء السياسيين.

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