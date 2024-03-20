تصاعد حدة المعارك في السودان

سقط العشرات من السودانيين بين قتيل وجريح، في اشتباكات ضاربة بين طرفي القتال - الجيش والدعم السريع، في العاصمة الخرطوم والفاشر وولايتي غرب كردفان والجزيرة في وسط البلاد، في غمرة تزايد ملحوظ في حالات النزوح والمعاناة الإنسانية.

ولليوم الرابع على التوالي، استمرت المعارك الضارية في مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، خصوصاً حول مقر الفرقة 22، والتي تعتبر واحدة من أكبر الحاميات العسكرية في غربي البلاد.

ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً. وقالت منصات تابعة للجيش، إن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، لكن الدعم السريع نشر مقاطع فيديو يقول فيها إن قواته تسيطر على معظم مناطق المدينة، وتفرض حصاراً محكماً على مقر الفرقة 22.

وطال القصف الذي نفذه الجيش في الفاشر، أحياء الجبل والأسرة والجوامعة والثورة والمصانع، التي تتركز فيها قوات الدعم السريع بشكل أكبر، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقال شهود عيان إن أصوات الانفجارات وأعمدة الدخان ظلت مستمرة في الأحياء المستهدفة حتى منتصف الليل، وسط صعوبات كبيرة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية إن الجيش يستعد لهجوم واسع من جهة الجنوب على ولاية الجزيرة، التي تسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 70 في المئة من مناطقها.

وأشارت منصات تابعة لقوات الدعم السريع، إلى البدء في استهداف مواقع للجيش في عدد من مناطق ولاية نهر النيل، المتاخمة للعاصمة الخرطوم من جهة الشمال.

في الأثناء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن عدد الفارين من ديارهم جراء الحرب الأهلية في السودان، اقترب من 8.5 ملايين نازح ولاجئ. ومنذ منتصف أبريل الماضي، تتواصل معارك في ولايات عديدة بين الجيش السوداني وقوات ((الدعم السريع))، ما خلف قرابة 13 ألفاً و900 قتيل.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، إن عدد النازحين داخل السودان بلغ 6 ملايين و505 آلاف و486 نازحاً، يوجدون في 6 آلاف و991 موقعاً في جميع ولايات البلاد.

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