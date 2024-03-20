18 قتيلاً بتفجير الحوثيين منازل في البيضاء

ارتكبت ميليشيا الحوثي جريمة مروعة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي راح ضحيتها 18 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، حيث فجروا منزلين على رأس ساكنيها،

وذكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنها تلقت بلاغات تفيد بإقدام ميليشيا الحوثي، على تفجير 8 منازل في حي الحفرة بمدينة رداع في محافظة البيضاء، منها منزلان دمرا على رؤوس الساكنين. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، أن 18 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر التفجيرات.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن 11 شخصاً، أغلبهم نساء وأطفال، لا يزالون تحت الأنقاض، بينهم عائلة مكونة من تسعة أفراد فارقوا الحياة جميعاً، وهم عائلة محمد اليريمي، وأدانت الوزارة هذه الجريمة، وكل الاعتداءات والأفعال الإجرامية التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في البيضاء، من قتل واختطافات وتدمير وتفجير للمساكن ونهب الممتلكات.

ودعت الحكومة اليمنية، في بيان، المبعوث الأممي الخاص باليمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، التي ترتكب بحق المدنيين، فيما اعتبرتها الأحزاب السياسية تأكيداً على أن الحوثيين أبعد ما يكونون عن السلام، وأنهم ماضون في الاستهتار بكل جهود التهدئة، والمساعي المبذولة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية والأممية.

وقالت مصادر محلية وسكان، إن الحوثيين دفعوا بقوات إضافية من صنعاء إلى مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء، لحصار الحي القديم في المدينة، بحجة البحث عن مطلوب، حيث قامت هذه القوات بفرض حصار مطبق على منازل آل ((ناقوس)) و((الزيلعي))، قبل أن تقوم بتفخيخ منزلين منها، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وتفجيرها، ما أدى إلى انهيارها وتهدم منازل أخرى مجاورة في الحارة على رؤوس ساكنيها.

وجاء هذا التفجير، بعد مقتل قريب لأحد الوجهاء المقربين من الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة. من جهتها، اعترفت جماعة الحوثي بالمسؤولية عن الهجوم، ووصفته بأنه ((خطأ)) ناتج عن استخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني.

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