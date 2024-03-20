كوريا الشمالية تختبر صاروخاً فرط صوتي

أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغيانغ بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على تجربة ناجحة لمحرك صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

وأجرت التجربة إدارة الصواريخ الكورية الشمالية في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وتحدثت الوكالة عن ((تجربة أرضية لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الفرط صوتية المتوسطة المدى))، وُصفت بأنها ((ذات قيمة استراتيجية أخرى)). ونقلت عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن ((القيمة الاستراتيجية العسكرية لنظام الأسلحة هذا يُقدّر بأهمية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات)).

وكانت بيونغيانغ قد أعلنت أواخر العام الماضي عن إجرائها سلسلة تجارب أرضية لنوع جديد من المحركات العاملة بالوقود الصلب خاصة بصواريخها الباليستية متوسطة المدى. وجاء إعلان بيونغيانغ الأخير بعد يوم من كشفها عن أن كيم أشرف على تدريبات شملت قاذفات صواريخ متعددة ((مجهزة حديثاً وكبيرة جداً))، مع التركيز على ((الاستعداد التام لدحر عاصمة العدو)).

وتعد تجربة صاروخ أكثر تطوراً يعمل بالوقود الصلب من الأهداف التي وضعها كيم نصب عينيه منذ فترة طويلة.

من جهة أخرى، أفاد تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية إن القوات أجرت أيضًا اختبارًا منفصلًا، يحاكي انفجارًا في الجو لقذيفة مدفعية على ارتفاع محدد مسبقًا، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا الاختبار كان للتدرب على كيفية تفجير سلاح نووي فوق هدف معادٍ.

وصدر التقرير بعد يوم واحد من إعلان الجيشين الكوري الجنوبي والياباني، أنهما تفطنا لإطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه المياه المقابلة لساحلها الشرقي. وجاءت عمليات الإطلاق بعد سلسلة من عروض الأسلحة التي أثارت التوترات الإقليمية.

ويقول خبراء إن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب يمكن تشغيلها بأمان وسهولة أكثر من تلك التي تعمل بالوقود السائل.

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