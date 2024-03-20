فهد الظنحاني: أركز على العبادات وقراءة القرآن

أكد الدولي فهد الظنحاني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، والمتألق مع ((السماوي)) منذ عدة مواسم، تركيزه على العبادات وقراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى حرصه على الالتزام بالنظام الغذائي والتدريبات اليومية طوال أيام الشهر الفضيل، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية بشكل جيد من أجل مواصلة مباريات كرة القدم برتم عالٍ.

تنظيم

وشدد الظنحاني، على أن التدريبات وخوض المباريات مع الفريق تفرض نظاماً معيناً على لاعب كرة القدم اتباعه، وضرورة تنظيم وقته ما بين التدريبات والعبادات وقضاء الوقت مع الأهل في الأجواء الرمضانية المميزة.

وقال الظنحاني عن يومياته في شهر رمضان: ((أسعى للحصول على قدر كاف من النوم خلال الشهر الفضيل ولكن على فترات متقطعة، وأحرص على قضاء أغلب الوقت في شهر رمضان مع الأسرة والعائلة كعادة الجميع، حيث تكثر التجمعات العائلية في الشهر الفضيل)).

وأضاف: ((اعتدنا كلاعبين لكرة القدم على خوض المباريات والتدريبات والالتزام بنظام معين سواء غذائي أو للنوم في شهر رمضان المبارك، وكلاعب كرة قدم تمتلك العقلية الكروية والرياضية للتعرف على النظام الغذائي والصحي المتوازن، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نخوض فيها غمار الموسم في رمضان، وأصبحنا على علم بكل ما ينفعنا من الناحية البدنية، ولكن بالطبع رمضان شهر روحانيات وعبادات، ولذلك يجب تقسيم الوقت ما بين العمل والعبادات، موضحاً: ((أحاول ختم القرآن الكريم مرتين في الشهر الفضيل، وبالطبع الصلاة في المسجد خاصة صلاة التراويح)).

وأشار فهد الظنحاني إلى أن الجميع ينتظر الشهر الفضيل لما له من أجواء دينية وروحانية يحرص خلالها على التقرب إلى الله بأداء العبادات، والإكثار من الأدعية والأذكار، إلى جانب تجمعات الأهل والأقارب وصلة الرحم في هذه الأجواء المباركة.