10 نصائح للحفاظ على صحة المصابين بالأمراض المزمنة

يتساءل الكثير من المرضى المصابين بأمراض مزمنة عن النصائح التي يجب اتباعها خلال صيام شهر رمضان، كما أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض منهم، منها الإفراط في الأكل والسهر، فهما يقللان من الآثار الإيجابية والفوائد الصحية للصيام، ولا بد من تعظيم منافع الصيام من خلال التنبيه على أهم السلوكيات والممارسات الحياتية والغذائية للصائمين، وذلك بحسب الدكتور معز إسلام فارس أستاذ التربية العلاجية والحميات في قسم التربية العلاجية والحميات بكلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والذي نصح باتباع أصحاب الأمراض المزمنة 10 سلوكيات يمكنها أن تحافظ على صحتهم خلال فترة الصيام.

موافقة

وأكد أستاذ التربية العلاجية بجامعة الشارقة أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة يجب ألا يصوموا إلا بعد أخذ موافقة الطبيب خصوصاً مرضى السكري من النوع الأول والثاني، ومرضى القلب والسرطان، وذلك من أجل تقييم المخاطر، وبعد أخذ الموافقة لا بد لهم من اتباع 10 نصائح وسلوكيات يمكنها أن تحافظ على صحتهم خلال فترة الصيام، ولعل أبرزها: الالتزام بوجبة السحور وتأخيرها حتى يبقى هناك مصدر متجدد من الطاقة خلال ساعات الصوم، واتباع البرنامج الدوائي الجديد، والابتعاد عن المنبهات تدريجياً، والاعتدال عند الإفطار والتدرج فيه، والابتعاد عن الإفراط في الأكل عند المساء، ويجب تجنب جفاف الجسم من وقت بدء الصيام حتى الإفطار، وعدم التعرض لأشعة الشمس التي تؤدي إلى الإرهاق، ومن ثم فقد الجسم لكميات كبيرة من السوائل، وضرورة التحرك أثناء الصيام لعدم تمدد الأوردة والشرايين التي تسبب أمراضاً كثيرة، والابتعاد عن ممارسة الرياضة أثناء ساعات الصيام، وأخيراً تناول وجبة متوازنة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

مخاطر

ولفت إلى أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث لأصحاب المرض المزمن في حال عدم الالتزام بتعليمات الطبيب، منها حدوث الجفاف للصائم، والتعرض لإصابة الكلى بأضرار بليغة تنتج عنها مضاعفات تضر بصحة الإنسان، واضطراب السكري، ما ينتج عنه خلل في صحة العين والكلى.