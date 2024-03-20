«الهريس» طبق تراثي غني بالفوائد الصحية

يستحضر شهر رمضان المبارك معه هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، مستدعياً من الذاكرة معارف وقصصاً تناقلتها الأجيال على مر السنين، وهي جزء من إرث البلاد الثقافي الذي حرصت الإمارات على إدراج عناصره في قائمة ((يونيسكو)) للتراث الثقافي الإنساني غير المادي للدولة، كطبق ((الهريس)) الشعبي.

يعد طبق ((الهريس)) نجم أطباق المناسبات الاجتماعية والأعياد والاحتفالات، هكذا انحفر في الذاكرة الجمعية للمجتمع الإماراتي، كما المجتمعات العربية باختلاف أطيافها، وهكذا بقي آلاف السنين سيد الولائم العامرة، ومن ذلك الإفطار الرمضاني، إلى أن فاضت بلداننا بتنوع الطيبات من كل أصقاع الأرض.

وقد تشاركت المجتمعات العربية في طقوس إعداد طبق ((الهريس))، لتجري العادة أن تجتمع نساء القرى في الساحات حول قدر الطهي المكون من القمح المغلي المهروس باللحم، ويتناوبن على تحريكه وطهيه لساعات، وفي أثناء ذلك يغتنمن المناسبة لتجاذب أطراف الحديث وتناقل الأخبار وسرد القصص والحكايات والمزاح والضحك، بينما يتراكض الأطفال الجياع من حولهن.

وفي الماضي، كانت توزع أطباق ((الهريس)) على الجيران والأسر بعد طبخه، ولهذا كان مقتدرو الحال هم من يحضرون الطبق ويوزعونه على الجيران.

سبب التسمية

وعلى مر السنين، شكل هذا التقليد المجتمعي الشعبي جزءاً من تاريخ المنطقة، فأطلق العرب على الطبق تسمية ((الهريس)) لأن مكوناته تهرس عند تحضيره. وجاء في كتاب ((لسان العرب)) لابن منظور في القرن الـ8 الهجري: ((الهَرِيسُ: ما هُرِسَ، وقيل: الهَرِيس هو الحب المهْروس قبل أَن يُطْبَخ، فإِذا طبخ فهو الهَريس)).

وفي الإمارات، تطلبت طقوس إعداده أن يكون الوعاء كبير الحجم كي يكفي لإطعام الجيران كافة، وأن تجتمع النساء ويَضعن الحبوب في وعاء أسطواني، يسمى ((المنحاز))، قبل أن يقمن بضربه بمضراب خشبي كبير، حتى تُطحن تماماً، والمهمة تتطلب جهداً كبيراً من النساء. ويقال: إن كثيرات مع الوقت فضلن دق الحب قبل طبخه للحد من الوقت والجهد في إعداد الطبق، وحسب العادات، يجب تفتيت حبات القمح تماماً لتفادي انتقادات الضيوف.

عناصر غذائية

ولا يزال ((الهريس)) من أطباق رمضان الرئيسة بسبب فوائده الصحية التي تعد كثيرة إذا ما تم الإقلال من وضع السمن المحلي على وجه الطبق. ويحتوي ((الهريس)) على الكثير من العناصر كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تسهم في تنشيط الجسم ومده بالطاقة والمساعدة على بناء العضلات، وتقويتها، وتحسين الذاكرة، والتركيز، ويحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والزنك وحمض الفوليك، وفيتامين ب المركب، كما الحديد المفيد لعلاج فقر الدم، وعنصر الكالسيوم المهم للأسنان والعظام، وغناه بالألياف يحسن الهضم.