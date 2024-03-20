«جيون» تقود الجهود العلمية الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية

تعد سفينة الأبحاث البحرية ((جيوَن))، التي طورتها هيئة البيئة في أبوظبي، الأولى من نوعها في الدولة، والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، وأسطول وطني مستدام، يسهم في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية، والتصدي لآثار تغيّر المناخ، وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري، بالإضافة إلى توفير منصة علمية موثوقة، تلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة، ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تدخر به العاصمة أبوظبي جهداً لتكون رائدة على الخريطة العلمية في الشؤون البيئية المستدامة.

علامة جاهزية

وحصلت سفينة الأبحاث البحرية ((جيوَن))، التي تم تدشينها بأبوظبي في يناير 2023، على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل، كما تعد أحد المشاريع التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، حيث ستسهم البيانات والأبحاث المتقدمة في زيادة التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة، تتصدى لتداعيات التغير المناخي، فضلاً عن تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية، والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وستسهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه، في الحفاظ على ريادة البحث العلمي الوطني في المجال البحري، وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.

صديقة للبيئة

وباستخدام أحدث التقنيات، وبالتأكد من أن جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، تسهم ((جيون)) في دراسة ورصد المخزون السمكي، لتكون المخرجات بمثابة معيار لدراسات المصائد السمكية في العالم، حيث إن رؤية هيئة البيئة في أبوظبي المستقبلية للمحافظة على المصائد السمكية، وضمان تعافيها ومراقبتها من خلال سفينة الأبحاث ((جيون))، مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية، فضلاً عن تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات والثروة السمكية، في أكثر البحار حرارة في العالم – الخليج العربي.

وستكون السفينة منصة علمية للعديد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصائد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصائد السمكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في الدولة، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من 10 أنواع من الأسماك الرئيسية، ويجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية، واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.

وتضم السفينة التي يعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً، أحدث معدات البحث، وتحوي 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد، ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.